Tračak nade za Schumachera: 'Vidjeli smo pozitivan znak, prvi put. Možda mu je malo bolje...'

Gotovo 12 godina nakon tragične skijaške nesreće koja je zauvijek promijenila život sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1, svaka vijest o Michaelu Schumacheru (56) privlači golemu pažnju. U moru nagađanja i medijske tišine koju njegova obitelj, predvođena suprugom Corinnom, čvrsto održava, nedavna izjava uglednog francuskog novinara unijela je tračak optimizma među milijune obožavatelja diljem svijeta.

Pokretanje videa... 00:58 'Lažni' intervju šokirao je obitelj Schumacher: Tužit će Nijemce | Video: KanalRi

Potpis koji je odjeknuo svijetom

Novu nadu potaknula je gesta na koju je pozornost skrenuo Stefan L'Hermitte, novinar renomiranog sportskog lista L'Équipe. Tijekom humanitarne akcije koju je organizirao legendarni Sir Jackie Stewart, prikupljeni su potpisi svih živućih svjetskih prvaka Formule 1 na jednoj kacigi. Među njima su se našli i inicijali "MS".

- Potpisao je kacigu za dobrotvorni događaj. Je li mu supruga držala ruku? Ne znamo točno, ali to je prvi put da imamo neku vrstu pozitivnog znaka, gotovo znak života - rekao je L'Hermitte za RTL.

Ta dva slova, ispisana na kacigi, predstavljaju prvi Schumacherov javni čin od nesreće u francuskim Alpama u prosincu 2013. godine. Za mnoge je to bio snažan i dirljiv trenutak, simbolična poruka da se borba nastavlja, čak i daleko od očiju javnosti.

Oprez iznad svega

Iako je vijest o potpisu probudila nadu, L'Hermitte istovremeno poziva na krajnji oprez, naglašavajući kako se o Schumacherovom stvarnom stanju i dalje zna vrlo malo.

- Ne bih rekao da je dobro, ali možda mu je malo bolje, jer u osnovi ne znamo ništa - pojasnio je, dodavši kako vjeruje da Schumacher i dalje ne može govoriti niti hodati.

Foto: JENS BUETTNER/DPA

- I dalje govorimo o nekome tko diše, tko možda ima neke male interakcije sa svojom obitelji, ali ne možemo sa sigurnošću reći da je dobro.

Francuski novinar ponovio je ono što je već godinama poznato: jedine pouzdane informacije dolaze isključivo od obitelji. Njihova šutnja, iako teška za obožavatelje, ukorijenjena je u ljubavi i želji da se sačuva dostojanstvo čovjeka koji je postao globalna ikona.

Borba za privatnost u sjeni tragedije

Ova nova nagađanja dolaze u kontekstu dugogodišnje i iscrpljujuće borbe obitelji Schumacher za očuvanje privatnosti. Corinna Schumacher izgradila je zaštitni zid oko svog supruga, dopuštajući pristup samo najužem krugu prijatelja i obitelji. Koliko je ta borba teška, svjedoče brojni skandali i pravne bitke.

Nedavno je okončan sudski proces protiv osoba koje su pokušale ucijeniti obitelj za više od 12 milijuna eura, prijeteći objavom ilegalno pribavljenih privatnih fotografija i videozapisa. Prije toga, njemački tabloid izazvao je zgražanje javnosti objavivši lažni "intervju" sa Schumacherom, generiran pomoću umjetne inteligencije. Gnjusni napadi samo su potvrdili ispravnost odluke obitelji da Michaela zaštiti od nemilosrdnog svijeta medija.

Riječi divljenja i prijateljstva

Unatoč tišini, Schumacherovo nasljeđe i dalje snažno odjekuje svijetom Formule 1. Njegov utjecaj na generacije vozača je nemjerljiv, što je nedavno potvrdio i četverostruki svjetski prvak Max Verstappen.

- Za mene je Michael Schumacher vozač koji je uvijek naporno radio, netko tko je davao sve od sebe. Nije bilo kompromisa. Pobjeda je bila jedino što je važno - rekao je Verstappen, čiji je otac Jos bio Schumacherov prijatelj.

- Bio je ispred svog vremena po pitanju tjelesne spreme. Sve te stvari zajedno učinile su Michaela fantastičnim vozačem, ali i pravim obiteljskim čovjekom.

Rijetke, ali utješne riječi povremeno dolaze i od bliskih prijatelja poput Jeana Todta, bivšeg šefa Ferrarija, koji ga redovito posjećuje i čije izjave pružaju barem mali uvid u vezu koja i dalje traje.