Tradicija turnira 'Četiri kafića' ide dalje. U Kaštel Sućurac je najavio dolazak i Marko Livaja

Nakon što su prošle godine oživjeti tradiciju nekada kultnog humanitarnog malonogometnog turnira "Četiri kafića – Memorijal Dino Petrinović" koji se puna dva desetljeća održavao u Splitu, kaštelanski humanitarci su u novoj misiji. U Kaštel Sućurcu, u dvorani Sokolana će se ovoga prosinca održati drugo izdanje prestižnog turnira, s brojnim poznatim imenima. Turnir će se igrati 27.12. od 16:00 sati, ulaznice po cijeni od 10 eura mogu se naći u kafičima sudionicima, a u polufinalnim susretima sastaju se 'Sport caffe Balun' – 'B Cool brewery and pub' te branitelj naslova 'Food bar Gabine' - 'Caffe bar Mama'...

- Najveća promjena ove godine je mogućnost uplate donacija QR kodom, prošle godine su ulaznice otišle u trenu, vjerujem da će i ovaj put, i zato smo odlučili smo da svi koji ne mogu dobiti ulaznice mogu donirati putem QR codea. Ograničeni smo kapacitetom dvorane koja prima tek nešto više od 1000 mjesta, zato se preko QR codea može donirati novac. Hvala Hajduku što nam je omogućio da HDTV ima izravni prijenos... - kazao je Goran Jozinović.



Od poznatih sportaša svoj su dolazak potvrdili Ivan Strinić, Marin Tomasov, Danijel Subašić, Antony Kalik, Mate Antunović, Filip Bradarić, Senijad Ibričić, Ivan Vuković, Lovre Kalinić, Roko Brajković, Jerko Marinić Kragić, Ivan Katić, Mario Maloča, Branimir Cipetić, Ivan Mamut, Josip Skoko, Igor Musa, Vlatko Đolonga, Denis Putnik, Ivan Katalinić...

- I moj suigrač Tomislav Bušić, i dalje najbolji strijelac u povijesti U-21 reprezentacije Hrvatske – dodao je Jozinović, a onda odgovorio na pitanje koje sve zanima.

. Dolazi i Marko Livaja, naravno, kao i Danijel Subašić, pokušali smo dovesti Niku Kranjčara koji je obećao doći, ali zbog više sile i privatnih obaveza nije mogao doći. Trudimo se iz godine u godinu dovesti što više poznatih imena.

Jerko Marinić Kragić spremno se odazvao akciji:

- Ako zaigram dat ću sve od sebe, na bilo kojoj poziciji, navijati, igrati, za sve sam spreman, jer i mi vaterpolisti znamo trčati. Lijepo je kad možeš pomoći osobama kojima je to potrebno, hvala organizatorima što su okupili veliki broj poznatih imena. Najmanje je što možemo pomoći dolaskom...

Foto: privatna arhiva

Tomislav Bušić obećao je da će i ove godine turnir zadržati visoki nivo:

- Goran me zvao prošle godine i to je bilo to, morao sam doći io ovaj put. Svi mi bi morali pronaći vremena i sudjelovati u nečemu što može pomoći potrebitima. Lani je bilo dobro, ove godine dižemo ljestvicu na još viši nivo..., ali svi smo mi sportaši, ne možemo samo sudjelovati nego i igrati, i to za pobjedu.

Prihod turnira namijenjen je udruzi Naša dica.

- Mi smo udruga roditelja djece s posebnim potrebama iz Kaštela, imamo 162 člana i danas nam je 18 rođendan. Podstanari smo, selimo se iz prostora u prostor, ovisni smo o financijama, a vrijeme je da se osamostalimo. Krajnji cilj je izgradnja prostorija udruge i dvije stambene jedinice gdje bi mogli boraviti štićenici koji su izašli iz škole. Roditelji su se dosta angažirali, ovo će nam također puno pomoći, hvale vrijedna je ova akcija koja radi za dobrobit djece.