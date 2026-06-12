Tragedija na otvaranju SP-a, navijač preminuo prije susreta

Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva 2026. u Mexico Cityju zasjenila je velika tragedija. Nekoliko sati prije početka utakmice između domaćina Meksika i Južnoafričke Republike, ispred legendarnog stadiona Azteca preminuo je njemački državljanin, bacivši tamnu sjenu na ono što je trebao biti globalni nogometni praznik.

Posljednji trenuci usred navijačke euforije

Incident se dogodio u četvrtak poslijepodne, u trenucima dok su rijeke navijača pristizale na stadion, mnogi od njih i više od četiri sata prije početka utakmice kako bi osigurali svoja mjesta. U toj gužvi i pozitivnoj atmosferi, njemački navijač se iznenada srušio u blizini ulaza broj 1. Prema prvim informacijama, uzrok smrti je sumnja na srčani udar.

Podaci o njegovoj dobi ostaju nejasni i proturječni; dok jedni mediji navode da je imao osamdeset godina, drugi izvještavaju o muškarcu u kasnim četrdesetima. Pripadnici hitnih službi, koji su bili dio opsežnog osiguranja, stigli su na mjesto događaja u svega nekoliko minuta i odmah započeli s reanimacijom. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama prikazuju dramatične scene borbe za život usred gomile zabrinutih promatrača. Unatoč naporima liječnika, muškarcu nije bilo spasa te je kasnije proglašen mrtvim.

Foto: QUETZALLI NICTE-HA/REUTERS

Povijesni dan obilježen tugom i kaosom na terenu

Ova tragedija bacila je sjenu na povijesni trenutak za stadion Azteca, koji je postao prvo zdanje u povijesti koje je ugostilo otvaranje čak triju svjetskih prvenstava, nakon 1970. i 1986. godine. Dok su se izvan stadiona odvijale scene tuge, a vijest se polako širila među onima koji su pratili događaje putem interneta, na travnjaku je započela utakmica puna naboja i tenzija. Meksiko je slavio pobjedu 2-0, no susret je bio sve samo ne miran.

Domaćini su poveli već u ranoj fazi nakon velike pogreške južnoafričke obrane, koju je iskoristio Julian Quinones. Posao im je dodatno olakšan početkom drugog poluvremena, kada je Yaya Sithole dobio izravni crveni karton zbog prekršaja kojim je spriječio čistu priliku za gol. Ubrzo nakon toga, veteran Raul Jimenez povećao je vodstvo. Utakmica je postajala sve nervoznija, što je rezultiralo s još dva isključenja. Južnoafrička Republika ostala je s devet igrača nakon što je pocrvenio i Themba Zwane, a u sudačkoj nadoknadi isključen je i meksički branič Cesar Montes.

*Uz korištenje AI-ja