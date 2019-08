Tragedija uoči SP-a: Veslač se utopio, tri sata nisu našli tijelo

Bjeloruski paraveslač Dmitri Riškevič (33) preminuo je nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva u veslanju u austrijskom Linz-Ottensheimu.

Riškeviču se čamac u srijedu oko 13 sati prevrnuo na treningu. Iako je spasilački brod odmah došao na mjesto nesreće i veslač se tada još držao za brod prije nego što ga je pustio, unesrećenoga nisu mogli pronaći pa su u pomoć pozvali ronioce.

Nakon trosatne potrage Riškevičevo su tijelo pronašli u jezeru dubine oko dva i pol metra iznimno mutne vode. Liječnici su ga proglasili mrtvim na licu mjesta.

Nejasno je kako je veslačevo tijelo potonulo jer se na čamcima paraveslača nalazi ponton, posebna naprava koja sprječava potonuće. Pokrenuta je istraga.

Prema izvješćima lokalnih vlasti, slomio se dio koji učvršćuje ponton za čamac, no Riškevič je svejedno mogao otpustiti pojas na sjedalu i obući kako bi se oslobodio.

Riškevič se šest godina bavio veslanjem. Natjecao se u samcu, nastupio je na dva Svjetska prvenstva i nadao se kvalifikaciji na Paraolimpijske igre u Tokiju.

- Frapiran sam ovom strašnom tragedijom. Svi smo šokirani ovom viješću i mislim cijelog paraolimpijskog pokreta s njegovom su obitelji, prijateljima, kolegama i Bjeloruskim paraolimpijskim odborom - rekao je predsjednik Međunarodnoga paraolimpijskog odbora Andrew Parsons.

We are incredibly saddened to hear of the death of para rower Dzmitry Ryshkevich.



Our thoughts and condolences go out to Dzmitry's loved ones at this time. https://t.co/r6XLc5fQWu pic.twitter.com/ek43aeDsBY