Tragičar Brazila spremao osvetu na SP-u pa se ozlijedio: 'Još od Livakovića sanjam Mundijal...'

Zvijezda Real Madrida, Brazilac Rodrygo, doživio je šok i neće ga biti na Svjetskom prvenstvu zbog ozljede koljena, ali ipak je otišao u SAD kako bi pružio podršku svojim sunarodnjacima. Rodrygo je sanjao o još jednom nastupu na Mundijalu te je priznao kako mu je ovo jedan od najtežih trenutaka u karijeri.

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- Od utakmice protiv Hrvatske 2022. godine, kada je Dominik Livaković obranio moj jedanaesterac, povratak na Svjetsko prvenstvo bio je nešto o čemu sam razmišljao gotovo svake noć - rekao je Rodrygo pa dodao:

- "Gledati objavu popisa igrača i znati da nisam među njima bilo je jako teško. Sudjelovao sam u cijelom kvalifikacijskom ciklusu, igrao na Copa Américi i sanjao ovo Svjetsko prvenstvo. Bila je to jedna od najtežih vijesti u mom životu. Ostao sam bez sna kojem sam posvetio cijelu karijeru. Nisam mogao pomoći Realu u završnici sezone, a sada ne mogu pomoći ni Brazilu na Svjetskom prvenstvu.

Brazil će u pohod na medalju krenuti u ponoć sa subote na nedjelju protiv Maroka. U skupini je još sa Haitijem i Škotskom te je apsolutni favorit grupe, a momčad Carla Ancelottija cilja samo finale Mundijala.