Obavijesti

Sport

Komentari 1
LIGA PRVAKA

Tragičar Vikinga: 'Želio sam se iskupiti nakon svoje gluposti. Napravili smo nešto bolesno'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Tragičar Vikinga: 'Želio sam se iskupiti nakon svoje gluposti. Napravili smo nešto bolesno'
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Norveški stoper Henrik Falchener napravio je pogrešku koju je Dinamo iskoristio i zabio svoj drugi gol u 10. minuti

Admiral

Dinamo je u prvom susretu 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2-2 s norveškim Vikingom. Furiozno je Dinamo krenuo i već u 10. minuti imao je 2-0. 

Gosti su čudesno okrenuli i s pozitivnim rezultatom odlaze na uzvrat kod kuće.  Kod drugog gola Dinama pogriješio je stoper Henrik Falchener. On je poslao prekratku povratnu loptu koju je presjekao Beljo i asistirao Mateu Lisici za gol.

- Malo sam razočaran, osjećam se krivim za loš ulazak u utakmicu. Dinamo je prokleto dobra momčad, ali i mi smo napravili nešto bolesno i pokazali da se možemo vratiti u igru. Jednostavno moram zaboraviti na svoju pogrešku. Prolazilo mi je kroz glavu da se moram iskupiti. Nakon svega, mogu samo biti ponosan na dečke - rekao je Falchener nakon susreta. 

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U njegovu obranu stao je kapetan Zlatko Tripić koji je inače rođen u Rijeci. 

- Svjestan je da je napravio ogromnu pogrešku, ali nakon toga je odigrao izvrsnu utakmicu. Kad napravite veliku pogrešku, nerijetko se događa da se sakrijete na terenu kako biste što manje bili u fokusu igre. On to nije napravio i zaslužuje pohvalu -  branio ga je Tripić. 

UEFA Champions League - GNK Dinamo vs Viking FK
Foto: ANTONIO BAT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Turci bruje o tome da Dominika Livakovića želi dovesti europski velikan
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Turci bruje o tome da Dominika Livakovića želi dovesti europski velikan

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata
DOIGRAVANJE ZA LP

Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata

DINAMO - VIKING 2-2 Dinamo je imao prednost od 2-0 od 10. minute, ali u nastavku je prosuo prednosti i norveški prvak je stigao do remija
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026