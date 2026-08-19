Tragičar Vikinga: 'Želio sam se iskupiti nakon svoje gluposti. Napravili smo nešto bolesno'

Dinamo je u prvom susretu 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2-2 s norveškim Vikingom. Furiozno je Dinamo krenuo i već u 10. minuti imao je 2-0.

Gosti su čudesno okrenuli i s pozitivnim rezultatom odlaze na uzvrat kod kuće. Kod drugog gola Dinama pogriješio je stoper Henrik Falchener. On je poslao prekratku povratnu loptu koju je presjekao Beljo i asistirao Mateu Lisici za gol.

- Malo sam razočaran, osjećam se krivim za loš ulazak u utakmicu. Dinamo je prokleto dobra momčad, ali i mi smo napravili nešto bolesno i pokazali da se možemo vratiti u igru. Jednostavno moram zaboraviti na svoju pogrešku. Prolazilo mi je kroz glavu da se moram iskupiti. Nakon svega, mogu samo biti ponosan na dečke - rekao je Falchener nakon susreta.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U njegovu obranu stao je kapetan Zlatko Tripić koji je inače rođen u Rijeci.

- Svjestan je da je napravio ogromnu pogrešku, ali nakon toga je odigrao izvrsnu utakmicu. Kad napravite veliku pogrešku, nerijetko se događa da se sakrijete na terenu kako biste što manje bili u fokusu igre. On to nije napravio i zaslužuje pohvalu - branio ga je Tripić.