Tek kad presuši blagajna i kad se nađu pred zidom, u Hajduku se sjete pogledati i u vlastito dvorište, a tamo redovito pronađu nekog mladog igrača koji ih izvlači iz rezultatskih i financijskih problema. Kad je blagajna puna, arči se i banči, kupuju se igrači od Australije do Brazila, od Portugala do Kazahstana, ugovori se dijele šakom i kapom, a kad kriza zakuca na vrata, a događa se to svako nekoliko godina, Hajduk se okrene sam sebi.

Umjesto da se posvete radu s mladima i svake godine izbace nekog novog Pašalića, Vlašića, Balića, Bradarića, Palaversu, Grbića, Leticu..., čim se blagajna napuni, čelnici kluba odu preko granice u šoping, i pokušavaju prečacem stići do trofeja. I ma koliko puta glavom udarali o zid, uvijek ponavljaju iste pogreške. A ono malo mladih igrača koji dobiju priliku, ne dobivaju ih u kontinuitetu i nakon prve pogreške ili par lošijih utakmica završe na klupi, na posudbi, u drugoj momčadi.... Najsvježiji su primjeri Radić, Čuić, Brnić, Kreković, Blagaić, Šego..., da ne idemo dalje od prošle sezone.

Teško je to objasniti, ali tako je oduvijek, a tako je i u ovoj sezoni. Rezultati su katastrofalni, blagajna je presušila, a kritike javnosti i učestala pitanja novinara i ovoga su puta nagnala klupske čelnike da pogledaju u svoje dvorište i daju priliku mladim igračima. I kako je to rezultiralo? Biuk i Ljubičić pokazali su više u debitantskim nastupima, nego li njihovi višestruko stariji i skuplji suigrači, a Ljubičić je još stigao zabiti i pobjednički gol Šibeniku. Naravno, ovo su tek prve minute i ne treba mladiće dizati u nebesa, na njima je da rade, uče i odrastaju, ali i na čelnicima kluba je da im osigura pravilan razvoj i ne ponove greške prethodnika.

Dvojac talentiranih mladića kao kapetan i dokapetan nose igru juniorske momčadi Hajduka koja je pod vodstvom trenera Marjana Budimira prva na prvenstvenoj ljestvici, Ljubičić je k tome i najbolji strijelac prvenstva s 22 gola, zabio je 10 golova više od prvog pratitelja, suigrača Marka Domančića.

"Due bimbi", kako im tepa Talijan Tramezzani – dva dječaka - novi su dragulji u Hajdukovoj kruni. Na žalost, kao i mnogi prije njih, i oni su morali proći težak put odrastanja na Poljudu. Predsjednik Jakobušić je tek prije par mjeseci dogovorio potpis profesionalnog ugovora s Biukom, Ljubičić je još uvijek na stipendijskom, koji mu važi do ljeta iduće godine i pregovori su u tijeku. Do prije dvije godine Ljubičić je bio daleko od svih kombinacija, kao četvrti napadač u generaciji jedva je preživio selekciju prošle garniture vodećih ljudi Akademije, ali je pod Budimirovim vodstvom pokazao da vrijedi.

Na sreću Hajduka obojica su ostala na Poljudu, a kao nagradu za dobre igre i rezultate u juniorskom uzrastu, Mindaugas Nikoličius i Boro Primorac poveli su ih na zimske pripreme na Brač, gdje su obojica potvrdila svoj talent. Pa iako su dolaskom Paola Tramezzanija obojica nastavili trenirati s prvom momčadi, minutažu su, očekivano, dobivali stariji i iskusniji. Ali sad, kad je Hajduk ispao iz Kupa od Gorice, nema se više što čekati, Hajduk se mora okrenuti budućnosti.

Protiv Šibenika su obojica Hajdukovih dragulja dobili solidnu minutažu, i obojica su zadovoljili. Pogotovo Ljubičić kome se posrećilo da postigne i pobjednički gol. Treba naglasiti i kako ovo nije bila neka posebno dobra igra Hajduka, ali minimalne pobjede s Biukom i Ljubičićem, kao i nešto starijima Vuškovićem, Čolinom, Atanasovim, Nejašmićem, Teklićem..., definitivno imaju puno više smisla, nego mučenja koja smo ove sezone gledali s deseterostruko skupljim i nemotiviranim starijim igračima na terenu.