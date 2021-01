Novi, redizajnirani Hajduk, s novim predsjednikom, novim sportskim direktorom, novim trenerom, pa i novom momčadi, krenuo je u lov na Rijeku i Goricu pobjedom u Šibeniku. Slavili su bijeli 1-0 golom Teklića, no to ih za sada neće pomaknuti prema gore na prvenstvenoj ljestvici, na kojoj im četvrta Rijeka, koja ima i tri susreta manje, još uvijek bježi tri boda, a treća Gorica čak 10 bodova. Pred Hajdukom je izazovan start u proljetni dio sezone, Šibenik je tek prva u nizu od deset utakmica u svega 37 dana, među kojima je i pet derbija, prvi već u srijedu, kada Hajduk gostuje na Maksimiru kod Dinama.

Što smo vidjeli novoga od ovog novog redizajniranog Hajduka u odnosu na jesenski dio prvenstva? Za prvu ruku, kao što smo i najavili, kičmu momčadi Nikoličius i Tramezzani sastavili su od iskusnih igrača u svakoj liniji, od Kalinića na golu, preko Simića na mjestu stopera i Caktaša u vezi, do Diamantakosa u napadu. A tom kosturu prekaljenih internacionalaca, dodatno ojačanoga iskustvom Gyurcsa, dodani su mladi i potentni Vušković, Čolina, Atanasov i Teklić te tek nešto stariji Jurić i Todorović, koji su trebali donijeti dozu agresije i trke.

Iako smo s dozom rezerve ispratili pripreme bez prave probne utakmice, jer drugoligaši Solin i Croatia na početku priprema to nikako nisu mogli biti, Hajduk je večeras dobro trčao. S novim trenerom došla je i nova impostacija 4-2-3-1, "Albero di Natale" kako Talijani zovu Božićno drvce. Impostacija je to koja u prvom redu vodi računa o sigurnosti vlastitog gola, a naprijed što se napravi. I nije Šibenik stvorio praktično nijednu priliku iz igre, jedina ozbiljnu prijetnju došla je slučajno, a i nju je Lovre Kalinić maestralno skinuo Emiru Sahitiju.

Novost je i da momčad Hajduka više nije razvučena poput kobasice kao i da pokušava organizirano iznijeti loptu iz zadnje linije, bez nekontroliranog napucavanja. Doduše s puno pogrešaka i nesnalaženja, no u nekoliko navrata kad su bijeli uspjeli izigrati presing domaće momčadi, stvorili su i nekoliko opasnih situacija. Dvije najizglednije u prvom dijelu nisu realizirali Gyurcso i Teklić, a najbliže golu bili su bijeli kada je Caktaš iz slobodnog udarca s 25 metara pogodio vratnicu te nakon kornera kada je Vušković umalo pucao pored gola.

Vodstvo početkom drugog poluvremena kreirao je dvojac mladaca koji su večeras dobili priliku startati. Sjajno je iz slobodnjaka pod gredu pucao Jani Atanasov, još ljepše je obranio golman Šibenika Nediljko Labrović, a odbijenu je loptu u mrežu zakucao Tonio Teklić, koji je napokon donio priliku zaigrati od prve minute u jednom prvenstvenom susretu u dresu Hajduka!?

Bila je ovo sadržajna utakmica s puno prilika, u sudačkoj nadoknadi Mijo Caktaš promašio je kazneni udarac, no Šibenik to nije uspio kazniti. Na koncu, po svemu je ovo zaslužena pobjeda Hajduka, minimalna, ali koliko je uopće realno u ovom trenutku očekivati nešto više od minimalne pobjede. I to od trenera debitanta koji je upoznao ligu i igrače tek prije četiri dana, kome je na koncu-konca momčad pripremao Boro Primorac, a pomagao sastaviti sportski direktor Mindaugas Nikoličius, koji je tek nešto duže u klubu od njega. Za nešto više od ovoga što smo vidjeli večeras na Šubićevcu trebat će ipak malo više vremena i strpljenja. Važno je startati dobro, a Tramezzanijevo "Božićno drvce" ipak je okićeno s tri vrijedna boda.

Odmah po dolasku za kormilo Hajduka, novi predsjednik Lukša Jakobušić prenio je igračima nezadovoljstvo igrom i rezultatima te su dogovorili kako će igrači čistiti svlačionicu dok se igra i rezultati ne poprave.