Komentari 14
'POSUDBA' NA HRT

Veliki transfer voditeljice! Valentina Miletić vodit će emisije za vrijeme Mundijala

Veliki transfer voditeljice! Valentina Miletić vodit će emisije za vrijeme Mundijala
Miletić je inače prije radila na HNTV-u, koji se u međuvremenu ugasio, a onda je prešla na MaxSport. Navodno bi sportska novinarka vodila emisiju 'Americana' zajedno s Markom Šapitom

Poznata sportska novinarka i voditeljica emisije MaxSporta, Valentina Miletić odlazi na 'posudbu' na HRT za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, doznaje Jutarnji list. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i Meksiku počinje za manje od dva mjeseca, 11. lipnja i traje do 19. srpnja. 

Miletić je prije radila na HNTV-u, koji se u međuvremenu ugasio, a onda je prešla na MaxSport. Navodno bi sportska novinarka vodila emisiju 'Americana' zajedno s Markom Šapitom i koja će biti glavni studijski projekt HTV-a za SP u nogometu. 

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 30. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Bivša "Kraljica Dalmacije" na MaxSportu je već četvrtu godinu zaredom gdje je pokrenula emisiju 'Druga strana medalje'. Osim toga, redovito radi javljanja uživo na utakmica domaćeg nogometnog prvenstva i emisiji 'Studio SHNL'. 

- Ideja je dublje ući u svijet nogometa kroz priče uspješnih ljudi koji ga žive i kreiraju te otvoriti do sad neke neotvorene teme. A što se tiče emisije "Studio SHNL", tu se u vođenju izmjenjujem s kolegom Anđelkom Kecmanom - izjavila je u TV prilogu Jutarnjeg lista Studio krajem prošle godine.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najviše pozornosti je privukla u ožujku prošle godine kada su se u emisiji uživo nakon 'Jadranskog derbija' posvađali tadašnji trener Hajduka Gennaro Gattuso i komentator Joško Jeličić. 

 - To je samo jedna od mnogih situacija koje se događaju na terenu. Live program je takav i tu je nemoguće sve predvidjeti, ali to i nosi posebnu draž. Navučeš se na taj osjećaj. Što se tiče same situacije s Gattusom, naravno da je to svima ostalo u glavama jer ipak su to kadrovi koji su obišli svijet - ispričala je za Studio Jutarnjeg lista. 

Komentari 14
