Veliki transfer voditeljice! Valentina Miletić vodit će emisije za vrijeme Mundijala

Poznata sportska novinarka i voditeljica emisije MaxSporta, Valentina Miletić odlazi na 'posudbu' na HRT za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, doznaje Jutarnji list. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i Meksiku počinje za manje od dva mjeseca, 11. lipnja i traje do 19. srpnja.

Miletić je prije radila na HNTV-u, koji se u međuvremenu ugasio, a onda je prešla na MaxSport. Navodno bi sportska novinarka vodila emisiju 'Americana' zajedno s Markom Šapitom i koja će biti glavni studijski projekt HTV-a za SP u nogometu.

Bivša "Kraljica Dalmacije" na MaxSportu je već četvrtu godinu zaredom gdje je pokrenula emisiju 'Druga strana medalje'. Osim toga, redovito radi javljanja uživo na utakmica domaćeg nogometnog prvenstva i emisiji 'Studio SHNL'.

- Ideja je dublje ući u svijet nogometa kroz priče uspješnih ljudi koji ga žive i kreiraju te otvoriti do sad neke neotvorene teme. A što se tiče emisije "Studio SHNL", tu se u vođenju izmjenjujem s kolegom Anđelkom Kecmanom - izjavila je u TV prilogu Jutarnjeg lista Studio krajem prošle godine.

Najviše pozornosti je privukla u ožujku prošle godine kada su se u emisiji uživo nakon 'Jadranskog derbija' posvađali tadašnji trener Hajduka Gennaro Gattuso i komentator Joško Jeličić.

- To je samo jedna od mnogih situacija koje se događaju na terenu. Live program je takav i tu je nemoguće sve predvidjeti, ali to i nosi posebnu draž. Navučeš se na taj osjećaj. Što se tiče same situacije s Gattusom, naravno da je to svima ostalo u glavama jer ipak su to kadrovi koji su obišli svijet - ispričala je za Studio Jutarnjeg lista.