TRANSFER ŠOU Belgijca čekala dva aviona?! Saga trajala par sati, a onda je on prelomio...

Posljednji dan prijelaznog roka često donosi dramu, no rijetko kada se odvije filmski scenarij poput onog u režiji belgijskog krilnog napadača Malicka Fofane. U nevjerojatnom ratu ponudama između dva premierligaška kluba, Sunderlanda i Crystal Palacea, o sudbini 21-godišnjaka odlučivalo se skoro do posljednje minute. Vrhunac sage dogodio se na aerodromu u Lyonu gdje su, prema izvještajima, na pisti stajala dva privatna zrakoplova, spremna poletjeti na dva različita kraja Engleske. Igrač je morao samo izabrati u koji će ući.

Priča je krenula relativno uobičajeno. Sunderland, klub koji se ove sezone natječe u Europa ligi i gradi ambiciozan projekt, prvi je postigao dogovor s francuskim Lyonom. Na stolu je bila ponuda vrijedna oko 30 milijuna eura, uz dodatnih pet milijuna u bonusima, a Fofana je dobio dozvolu kluba za put u Englesku.

🇧🇪 Malick Fofana a fait son choix.



🔴⚪️ Le Belge va rejoindre Sunderland.



C'est ferme et définitif. Fin de l'histoire. #SAFC pic.twitter.com/k3hbJ4pV2v — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 1, 2026

Čekao ga je liječnički pregled i pripremljen petogodišnji ugovor koji ga je trebao vezati za Stadium of Light do 2031. godine. Činilo se da je posao zaključen, a navijači "Crnih mačaka" s nestrpljenjem su očekivali službenu potvrdu velikog pojačanja.

Međutim, tada je uslijedio šok. U utrku se u posljednji trenutak uključio Crystal Palace. Klub iz južnog Londona, također sudionik Europa lige, nije samo izjednačio ponudu, već ju je i nadmašio, ponudivši Lyonu paket težak oko 39 milijuna eura. Ključnu ulogu u pokušaju "otmice" odigrao je menadžer Palacea, Pierre Sage, koji je Fofanu trenirao upravo u Lyonu.

Sage je, prema informacijama iz Francuske, osobno nazvao igrača, pokušavajući ga uvjeriti da je Selhurst Park bolja destinacija za nastavak njegove karijere. U tim trenucima činilo se da je Sunderland izgubio dobivenu bitku i da se mladi Belgijanac seli u London.

Ono što je uslijedilo pretvorilo je ovaj transfer u jednu od najbizarnijih priča prijelaznog roka. Dok su se klubovi borili iza kulisa, Malick Fofana nalazio se na aerodromu u Lyonu, a situacija je postala nadrealna. Ugledni Sky Sports News izvijestio je o nevjerojatnoj sceni: dva privatna zrakoplova čekala su na pisti kako bi igrača prevezla na konačno odredište. Jedan je bio spreman za let prema Sunderlandu, drugi prema Londonu.

Tijekom dana medijima su kružile potpuno oprečne informacije. Dok su jedni javljali da se Fofana već ukrcao na let za sjeveroistok Engleske, drugi su tvrdili da uopće nije ušao u zrakoplov i da čeka rasplet pregovora s Crystal Palaceom. Cijeli nogometni svijet je s nestrpljenjem pratio svaki novi detalj, a neizvjesnost je rasla iz minute u minutu. Nitko nije mogao sa sigurnošću reći gdje će brzonogi napadač igrati ove sezone.

🚨 Malick Fofana has CHOSEN Sunderland. 🔴⚪️🇧🇪



The Belgian winger has decided he wants to join the Black Cats over Crystal Palace.



The day's crazy transfer safa is over.



(Source: @sachatavolieri) https://t.co/vLfmcdz9C3 pic.twitter.com/XOBrnqQrRA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2026

Iako je Crystal Palace imao dogovor s Lyonom i činilo se da drži sve karte u svojim rukama, Sunderland nije odustajao. Uslijedio je potez koji je u konačnici prelomio sagu. Uprava kluba s Weardisea, predvođena vlasnikom Kyrilom Louis-Dreyfusom koji se osobno uključio u pregovore, odlučila je primijeniti drugačiju taktiku. Umjesto da dalje podižu odštetu Lyonu, fokusirali su se na agente igrača.

Prema tvrdnjama dobro upućenih francuskih novinara, Sunderland je ponudio znatno veće provizije Fofaninim predstavnicima, među kojima je i njegov ujak koji radi za agenciju Roc Nation. Taj se potez pokazao presudnim. Nakon što je ponuda za provizije stigla na stol, Fofanini agenti i sam igrač navodno su prestali odgovarati na pozive iz Crystal Palacea. Iako je ponuda londonskog kluba Lyonu bila financijski izdašnija, paket koji je Sunderland ponudio igračevoj strani očito je bio previše primamljiv da bi se odbio. Drama je bila gotova, a pobjednik je bio Sunderland.

Iako su financije na kraju odigrale ključnu ulogu, Fofanu je od početka privlačio projekt koji se gradi u Sunderlandu. Klub se nakon godina stagnacije vratio u vrh engleskog nogometa, a plasman u Europa ligu bio je jasan znak ambicija. Mogućnost igranja na europskoj sceni, uz zajamčeno mjesto u početnoj postavi i dugoročni ugovor, bili su snažni argumenti koji su Fofanu i prije drame s Crystal Palaceom nagnali da odabere upravo "Crne mačke".

*Uz korištenje AI-a