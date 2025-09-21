Transfer u Dinamo propao mu je nakon što se već fotkao u dresu. Sad gazi stopama 'Mr. Derbyja'

Kada je lopta brzinom od 116 kilometara na sat probila mrežu na Poljudu, navijačima Dinama postalo je jasno da su dobili igrača o kojem će se pričati. Mounsef Bakrar, 24-godišnji alžirski napadač, u derbiju protiv Hajduka predstavio se na najspektakularniji mogući način i potvrdio da je njegov povratak u Hrvatsku bio pun pogodak. No priča o njegovom dolasku u Maksimir ispisana je kroz godine neuspjelih pregovora, zaobilaznog puta preko Amerike i nepokolebljive želje da odjene plavi dres.

Godine lova i propali transfer koji se pamti

Put Mounsefa Bakrara do Dinama bio je prava transferna saga. Zagrebački klub prvi ga je put pokušao dovesti još u ljeto 2023., dok je Alžirac oduševljavao u dresu Istre 1961. U jedinoj HNL sezoni za pulski klub, u 31 nastupu zabio je osam golova i dodao tri asistencije, pokazavši eksplozivnost, snagu i osjećaj za gol. Pregovori su bili toliko odmakli da je Bakrar stigao u Zagreb, čak se i fotografirao u Dinamovom dresu, spreman za liječnički pregled i potpis ugovora.

Međutim, u posljednji trenutak došlo je do preokreta. Pulska i zagrebačka strana nisu se mogle dogovoriti oko uvjeta posudbe Dinamovih igrača koji su trebali krenuti u suprotnom smjeru. Bakrar je trebao stići na jednogodišnju posudbu vrijednu 400.000 eura s pravom otkupa za 1,1 milijun eura, a u suprotnom smjeru trebala su trojica igrača na posudbu.

Posao je propao, a Bakrar se, umjesto u svlačionicu Dinama, vratio u Pulu. Nedugo zatim, prihvatio je ponudu iz SAD-a. Istra 1961 ga je u New York City FC, članicu City Football Groupa, za otprilike dva milijuna eura, ostvarivši sjajan profit na igraču kojeg su godinu ranije doveli besplatno iz alžirskog ES Sétifa. Dvije godine kasnije, nakon brojnih novih pokušaja i pregovora, Dinamo je konačno uspio. Vratili su ga u HNL za upola manji iznos, oko milijun eura u četiri rate.

- Nije tajna da sam bio vrlo blizu dolaska u Dinamo prije dvije godine, ali tada se, nažalost, transfer nije realizirao. Vjerujem da se sve događa s razlogom. Danas sam iskusniji i zreliji igrač nego tada i uvjeren sam da mogu dati potrebni doprinos momčadi - izjavio je Bakrar prilikom potpisa za "modre".

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Američka avantura i povratak u formu

Iako je odlazak u MLS financijski bio korak naprijed, Bakrarova epizoda u New Yorku nije bila statistički impresivna. U 70 nastupa za američki klub zabio je deset golova. U posljednjoj sezoni, forma mu je bila u padu, postigavši samo dva gola u 22 utakmice, što je dovelo i do gubitka standardnog mjesta u momčadi. Hrvatski golman Kristijan Kahlina, koji brani u MLS-u, opisao ga je kao izuzetno radišnog igrača.

Istra i Šibenik sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Trči, radi presing, utrčava jako dobro u prostore, jako puno radi. Nije se ovdje nazabijao puno golova, ali ako ga krene u Dinamu, mogao bi biti jako dobro pojačanje jer je tehnički dobar igrač - rekao je Kahlina za Sportklub.

Činilo se da je promjena sredine bila nužna za sve strane, što je potvrdio i američki klub izjavom da je "transfer natrag u Europu u ovom trenutku najbolji za sve".

Nasljednik Soudanija i "najdraži protivnik"

Dolaskom u Dinamo, Bakrar je postao drugi Alžirac u povijesti kluba, a nedugo za njim došao je i treći, Ismaël Bennacer. Navijači su odmah povukli paralelu s legendarnim El Arabijem Hilalom Soudanijem. "Mister Derby", kako su Soudanija zvali zbog golova u najvećim utakmicama, i sam je pohvalio svog sunarodnjaka.

- Dobar je taj 'mali'. Još mi se svidio dok je igrao za Istru, velika je šteta što već tada nije stigao u Dinamo. Vjerujem da će uspjeti -govorio je Soudani.

A Bakrar je krenuo upravo njegovim stopama. Nakon što je u debiju od prve minute zabio hat-trick Predavcu u Kupu, uslijedio je trenutak koji ga je lansirao u orbitu. U derbiju sedmog kola HNL-a ušao je s klupe i fenomenalnim udarcem s dvadesetak metara zapečatio pobjedu protiv Hajduka na Poljudu.

- Osvojio sam loptu, trčao, vidio da je branič daleko i rekao sam si 'ovo je šansa da pucaš'. Volim ovaj stadion i ovo mi je najdraži suparnik - izjavio je nakon utakmice, podsjetivši da je na istom stadionu zabijao i u dresu Istre, i to, zanimljivo, vrlo sličan gol, također od prečke!

POGLEDAJTE GOL OD 2:23

Iako je u Dinamo stigao kao treći izbor u napadu, iza Diona Drene Belje i nakon propalih pregovora s Ramonom Mierezom, prvim je nastupima pokazao da se na njega mora ozbiljno računati. U borbi za mjesto s Beljom i Sandrom Kulenovićem nametnuo se kao Dinamov džoker koji donosi energiju i, što je najvažnije, golove.