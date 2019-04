Traže iskupljenje: Igrači Cityja plaćaju 26 autobusa navijačima

Nogometaši Manchester Cityja jučer su nakon šokantne završnice ispali u četvrtfinalu Lige prvaka nakon poraza od Tottenhama (4-4 ukupno, a Spursi prošli na golove u gostima nap.a.).

U toj utakmici 'građani' su igrali pred ispunjenim Etihadom koji je protiv Spursa stvarno kreirao pravo grotlo. Nije igračima Tottenhama bilo lako igrati, ali su svejedno bili sretniji i spretniji te su ušli u polufinale Lige prvaka. Šokirani igrači Manchester Cityja nisu zaboravili gromoglasnu podršku svojih navijača pa su u dogovoru s klubom odlučili platiti 26 autobusa navijačima 'građana'.

Foto: Andrew Yates/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

As a thank you to our fans for your incredible support this season, our men's first-team squad will fund coach travel to the FA Cup final. 💙



A total of 26 coaches will be provided, one from each player. 🚌 #mancity https://t.co/AAI0cK17fg