Trči po Sljemenu, ne spava te će uskoro ispisati povijest. Maja Bonačić velika je humanitarka

Dok čitate ovaj tekst, dječja psihologinja i ultramaratonka Maja Bonačić odrađuje posljednje, najteže kilometre svog nevjerojatnog pothvata. Krenula je u misiju da postane prva žena na svijetu koja je završila Everestman, jedan od najtežih izazova izdržljivosti, a sve kako bi prikupila sredstva za karlovačku udrugu Frendofon, koja pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju. Završetak ovog nadljudskog napora očekuje se u ponedjeljak poslijepodne na Sljemenu, a Maja u ovom trenutku odrađuje zadnji uspon, a onda će ju dočekati njeni vjerni pratioci. Više od 50 sati nije spavala.

Izazov zahtijeva da sportaš u kontinuitetu, bez spavanja, savlada visinsku razliku jednaku usponu na Mount Everest (8.848 m) i to u tri discipline. Za Maju to znači isplivati gotovo devet kilometara, zatim odvoziti biciklom 250 kilometara uz 26 uspona na Zelenu magistralu kako bi skupila 8.900 metara visinske razlike, te na koncu pretrčati ili prehodati 70 kilometara uz 12 uspona na Sljeme, skupljajući dodatnih 8.900 metara uspona.

Cijeli pothvat, kako je procijenila, trebao bi trajati oko 60 sati.

​- Možda tih 60 sati neće biti lako, ali što je to u usporedbi s cjeloživotnim izazovima djece i njihovih obitelji - poručila je Maja prije starta.

Ovaj izazov stoga ima duboku simboliku: svaki metar uspona posvećen je djeci i roditeljima koji se svakodnevno penju na svoje "nevidljive uspone" kroz terapije i borbu sa sustavom. Kroz akciju "Zaigrana pedala za Frendofon" Maja je pozvala tvrtke i građane da "kupe" dionice njezinog puta. Jedan uspon biciklom mogao se sponzorirati s 300 eura, a onaj trkački na Sljeme sa 600 eura. Sav prikupljeni novac namijenjen je radu udruge Frendofon, za njihove inkluzivne radionice i programe podrške obiteljima.

Zbog loših vremenskih uvjeta, start izazova pomaknut je s petka na subotu, 28. ožujka, kada je u devet sati ujutro krenula s plivačkom dionicom. Nakon bazena preselila se na Zelenu magistralu, a posljednja etapa su usponi na Sljeme. Tamo je brojni navijači i prijatelji bodre na posljednjim kilometrima, a njezin napredak može se pratiti i putem društvenih mreža.