Treba li organizirati doček za futsalaše? Evo što ste odgovorili

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 8 min
Ljubljana: Ceremonija dodjela medalja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski futsalaši osvojili su prvu i povijesnu brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Francuska je pala nakon boljeg raspucavanja penala, a vas smo pitali mislite li da im se treba organizirati doček

Admiral

Hrvatska je u subotu u Areni Stožice u Ljubljani ostvarila povijesni uspjeh i osvojila prvu medalju u povijesti futsalske reprezentacije. U triler završnici bili smo bolji od Francuza nakon raspucavanja penala. U anketi koju smo vam postavili nakon subotnjeg slavlja, vas 6461 odgovorilo je na postavljeno pitanje 'Treba li organizirati doček za fustalaše?'. 

5390 odgovora, odnosno 83% vas odgovorilo je potvrdno, 791 ili 12% 'Nije baš svako natjecanje za doček' te 280 glasova ili 4% vas bilo je za odgovor 'Ne znam'. 

Foto: 24sata

Nakon utakmice oglasio se izbornik Marinko Mavrović i spomenuo eventualni doček za kojeg još nema službenih informacija.

Ljubljana: Ceremonija dodjela medalja
Ljubljana: Ceremonija dodjela medalja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Teško pronalazim riječi, ali to je normalno. Ovo je povijesni rezultat za hrvatski futsal. Doživjeli smo nevjerojatne stvari ovdje u Ljubljani, naši su igrači doveli ovaj sport blizu hrvatskih ljudi i to je najvažnija stvar koju smo napravili. Doček? Treba mi samo mir. Sigurno je da bi dečki voljeli, ali navijači su nam pripremili doček ovdje gdje smo se najmanje nadali. Kad istrčiš na parket, a vidiš ljude iz Dubrovnika, Osijeka, Vukovara, to je neopisiv osjećaj. 

