Trebaju biti primjer: Sjajne scene Juveovih i Napolijevih navijača

Proteklog vikenda su se u talijanskoj Serie A sastali Juventus i Napoli, dvije ekipe koje se direktno bore za naslov prvaka. Iako su navijači ovih dvaju klubova često znali raditi nerede, ovaj put su pokazali kako je nogomet i ljubav prema klubu nešto potpuno drugo.

U jednoj uskoj ulici, u Torinu, susrele su se dvije navijačke skupine. Scena je izgledala kao u filmu, na jednoj strani se nalaze Napolijevi navijači, a na drugoj Juventusovi.

Iako su svi očekivali kako će doći do njihovog obračuna, oni su pokazali kako bi se pravi navijači trebali ponašati. Zatrčali su se jedni prema drugima, a onda, na iznenađenje svih, su se počeli grliti i zajedno pjevati pjesme.

FOOTBALL FANS ARE SCUM OF THE EARTH. FANS OF OPPOSING SIDES MUST NOT BE LET ANYWHERE NEAR EACH OTHER.



(see: juve and napoli fans bumping into each other in turin ahead of tomorrow's game.)



<3



pic.twitter.com/fYlHJhg9E3