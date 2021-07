Nogometaši Dinama odigrali su sjajnu utakmicu protiv Hrvatskog dragovoljca i stigli do prvih bodova u novoj sezoni HNL-a. Damir Krznar bio je zadovoljan nakon dominantne pobjede.

- Trebala nam je jedna ovakva efikasna, a mirna utakmica. Na vrijeme smo otvorili Dragovoljac, postigli dva pogotka u prvom poluvremenu. Dobili tu komociju da možemo izrotirati neke igrače, da nekima damo izvjesnu minutažu od onih koji još nisu nastupali. U ovoj utakmici nam je sve išlo po planu - rekao je trener Dinama nakon uvjerljive pobjede nad Hrvatskim dragovoljcem 4-0 u 2. kolu HNL-a.

Dinamo je danas odigrao sjajnu utakmicu za razliku od šokantnog poraza u prvom kolu protiv Slaven Belupa (0-2).

- I dalje ističemo da je HNL naše najvažnije natjecanje i svakoj utakmici moramo pristupiti izuzetno ozbiljno i angažirano. Dobili smo opomenu već u prvom kolu, nažalost propustili nešto što bi nam dalo još malo elana, želje, volje, impulsa i pozitive. Ali evo, s današnjom utakmicom nadam se da smo uhvatili taj jedan zalet i da ćemo na valu dobrog raspoloženja dugo, dugo ploviti.

Danas je igrao kombinirani sastav, Krznar je rotirao.

- S obzirom da nas čeka 11 ili 12 utakmica u 40-ak dana trebat ćemo svakog igrača. Po planu doziramo svakoga od njih, dajemo šansu i onima koji nisu imala mogućnosti. I u sljedećim utakmicama isto tako. Danas su nam ova utakmica, angažman i efikasnost, dali za pravo da sve što smo zacrtali i ostvarimo.

Kakva je situacija s ozljedama u momčadi?

- Sve je u redu, i Moharrami se polako približava kadru. Čak smo i danas vagali da mu damo izvjesnu minutažu, ali bilo bi preriskantno. U sljedećim utakmicama očekujemo i njega kroz 10, 15, 20 minuta. Naravno, ako će to rezultat dozvoljavati. Praktički jedina nepoznanica za sada je Ademi, ali i tu smo optimistični. Već prva dva, tri rehabilitacijska dana njegov napredak je izuzetno dobar i vjerujemo da ćemo i njega imati uskoro. O brojevima dana ne bi špekulirao. Sve će to ići vrlo brzo i dobro.

Već u utorak Dinamo čekaju novi izazovi u Europi. Uzvrat s Omonijom.

- Očekuje nas težak ritam, nadamo se da nas očekuje i 3. pretkolo, vjerojatno i play-off, nadamo se play-offu Lige prvaka. Ali bez obzira koje natjecanje je, nas do reprezentativne pauze, odnosno do kraj osmog mjeseca, očekuju utakmica svaka tri do četiri dana. Trebamo širinu kadra, ali i pozitivu da bi svaku sljedeću utakmicu dočekivali u dobrom tonu. Naravno da je onda lakše dati onih, kako mi volimo reći, nadnaravnih 110 posto - zaključio je Krznar.