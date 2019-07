Trebao je biti na Ibizi, a sad ga čeka polufinale protiv Đokovića

Planirao sam biti na Ibizi u ovom trenutku, sve je već organizirano. Mojih šest prijatelja je već tamo. Ali, bolje je biti ovdje u Londonu. Mislim da će doletjeti u petak, objasnio je nakon prolaska u polufinale Wimbledona Roberto Bautista Agut (31).

Umjesto na španjolskom otoku u Sredozemnom moru, gdje ovih dana ljetuje i nogometaš Dinama Dani Olmo (21), vrhunac ljeta provodi na najvećem turniru na svijetu. I čeka meč koji ga može odvesti u finale!

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Ovaj Španjolac prema mnogima nije bio ni na listi mogućih iznenađenja jer na travi nikad nije napravio značajnije rezultate. No, ove godine već se u Halleu počelo nazirati kako bi Bautista 'ispod radara' mogao napraviti neki iskorak. Tamo nije imao sreće pa je nakon odličnih partija protiv Fritza (2-0) i Gasqueta (2-0) izgubio u četvrtfinalu protiv Federera s 2-1 u setovima nakon što je pružio i više nego dobar otpor legendarnom Švicarcu.

Ekshibicija u Boodlesu i ne može se smatrati reprezentativnim uzorkom, ali tamo je izgubio 2-0 od Tsitsipasa i s 2-0 dobio Čeha Berdycha. A onda je stigao Wimbledon i Bautista je bio bolji iz kola u kolo. Iako mu servis nije bio posebno jača strana, igrom u terenu ispravljao je odličnom igrom s osnovne linije. Jako je malo griješio, i na nikad sporijem Wimbledonu iskoristio situaciju.

Foto: CARL RECINE

Nakon laganog posla protiv Gojowczyka (3-0) i predaje Darcisa (2-0) u drugom kolu, u trećem kolu ga je čekao Karen Hačanov. Rus ove godine nije u zavidnoj formi, ali njegov je servis već zadavao ogromnih problema i Rafi Nadalu. No, nije Bautisti koji je meč završio u tri seta. Nakon toga čekao ga je još jedan 'živac', Benoit Paire, s kojim je Bautista opet lagano završio priču i s 3-0 u setovima stigao do četvrtfinala Wimbledona.

Mora se priznati, 'otvorilo' mu se ulaskom Guida Pelle u četvrtfinale i to je Španjolac odlično iskoristio s 3-1 pobjedom. Trudio se Pella, odigrao svoj najbolji turnir na travi, ali Bautista je pokazivao nevjerojatnu mirnoću i stigao do polufinala gdje ga čeka Novak Đoković kojemu na papiru Bautista jest najlakši protivnik od preostalih natjecatelja.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

No, Bautista je ove godine već dva puta s 2-1 u setovima (u Dohi i Miamiju) pobjeđivao prvog tenisača svijeta, pa bi on mogao biti 'penicilin' za najboljeg. Možda i najbolji defanzivac svih vremena protiv defanzivca u odličnom naletu. S obzirom na stanje travnjaka, moglo bi se dogoditi da gledamo više izmjena no uobičajeno, a iako je Novak veliki favorit, tek ćemo vidjeti tko će biti jači u 'igri živaca'.