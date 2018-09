Trebao je biti 'zicer', a na kraju ga je stajao 220 tisuća kuna...

Cijeli svijet ostao je u šoku kada je Australac John Millman, 55. tenisač svijeta, izbacio u osmini finala US Opena velikog Rogera Federera, čovjeka koji je isti turnir osvajao čak pet puta zaredom.

Napravio je 29-godišnji Australac pravu senzaciju, ali i priredio hladan tuš jednom nesretnom kladioničaru.

Naime, Federer je bio apsolutni favorit u ovom susretu. Koeficijent na njegovu pobjedu bio je samo 1,02. Jedan čovjek vidio je to kao priliku za 'sigurnu lovu' pa uplatio na Švicarca čak 35 tisuća dolara!

One bet of $35,000 at $1.02 has been placed on Roger Federer to defeat John Millman in their fourth round #USOpen match beginning shortly on @ESPNAusNZ. https://t.co/shxqASVU6l pic.twitter.com/7IYBMbazca