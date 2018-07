Treća od četiri Hrvatice ispala s Wimbledona: Poraz Jane Fett

Hrvatska tenisačica Jana Fett nije se uspjela plasirati u 2. kolo Wimbledona, bolja od nje je u susretu 1. kola bila 14. nositeljica Ruskinja Darja Kasatkina sa 6-2, 7-5 nakon sat i 25 minuta igre.

Fett je odigrala vrlo slab susret poglavito na vlastitom servisu, izgubila je čak osam od 10 gemova kada je ona imala početni udarac. Nije ju služio forhend s kojim je napravila preveliki broj neprisiljenih pogrešaka (16 winnera naprama čak 43 pogreške) što ju je u konačnici koštalo poraza.

.@DKasatkina fends off Fett 6-2, 7-5.



Moves on to the second round at @Wimbledon. pic.twitter.com/k5SIjytV59