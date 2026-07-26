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ODLAZI IZ PSV-A?

Treća sreća Ivana Perišića u dresu Intera? Sportski direktor ima jasnu poruku o povratku

Piše Issa Kralj,
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Treća sreća Ivana Perišića u dresu Intera? Sportski direktor ima jasnu poruku o povratku
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Foto: Jonathan Moscrop
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Perišić sanjao povratak u Inter, ali Ausilio ga je brutalno otpisao: treći dolazak u Milano je gotova priča

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Posljednje vrijeme hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića koji je trenutačno igrač nizozemskog PSV-a povezivalo se s mogućim povratkom u milanski Inter. Perišić je tijekom karijere već dva puta igrao u Interu, prvo kada je došao iz Wolfsburga 2015. do odlaska na posudbu u Bayern 2019., a onda opet od 2020. pa do 2022. kada je potpisao za Tottenham. 

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Foto: Pixsell

U svojoj dosadašnjoj karijeri hrvatski reprezentativac je u Interu odigrao 254 utakmice i zabio 55 golova. Nagađanja o njegovom povratku počela su još zimus kada je Perišić sam javno priznao da ima želju za povratkom, ali tijekom ljetnog prijelaznog roka, priča je očito drukčija. 

Sportski direktor kluba Piero Ausilio bio je na otvaranju festivala Magna Graecia gdje je komentirao nova pojačanja tijekom ljetnog roka. 

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Foto: Jonathan Moscrop

- Još nemamo konkretno ime, provodimo različite procjene. Nažalost, Khalaili je imao problem, što nas je malo usporilo, ali takve su stvari dio nogometa. Često se zaboravlja da je još kraj srpnja i da je do kraja prijelaznog roka ostalo više od mjesec dana. Mirni smo i postupno ćemo pronaći projekt i igrača koji najbolje odgovaraju našim potrebama - rekao je. 

Na pitanje hoće li Perišić po treći put u karijeri obući dres 'nerrazzura' kratko je odgovorio:

- Perišić? Ne, ne, ne. Apsolutno ne - rekao je sportski direktor. 

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