Trener AEK-a nahvalio Majera: Publika se zaljubila u njega, a posjeduje i liderske sposobnosti

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer ponovo se našao na popisu izbornika Slavena Bilića za Ligu nacija, a 'vatreni' oduševljava igrom u atenskom AEK-u. Hrvat je u deset nastupa ove sezone ostvario šest asistencija, iako na svoj prvi gol još uvijek čeka.

Atenski klub vodi srpski trener Marko Nikolić koji je u razgovoru s novinarom Sportkluba Denisom Draganovićem komentirao je Majerovu igru u Grčkoj i koliko on znači klubu. Hrvat je u Grčku stigao iz njemačkog Wolfsburga gdje nije bio zadovoljan minutažom, a transfer je vrijedio šest milijuna eura.

- Jako sam zadovoljan što ga imam kod sebe. Mislim da to obuhvaća sva moguća potpitanja. Rijedak slučaj. Proces njegovog dolaska je tekao toliko glatko, toliko brzo, s tako jasnim razumijevanjem sa svih strana da je to fascinantno - započeo je Nikolić i nastavio hvaliti hrvatskog reprezentativca:

Foto: Alkis Konstantinidis

- Izuzetan dečko i izuzetan igrač. Očekujem da će tek doći do svoje najbolje forme, iako je već sad odličan. Publika ga je dobro prihvatila i zaljubila se u njega… Vole takve igrače. Mislim da će s vremenom pokazati još više od ovoga što je dosad pokazao. Igra u jednoj sredini u kojoj mu trener vjeruje, navijači ga vole i ima jako dobre suigrače. Posjeduje liderske sposobnosti i igrač je koji najviše trči na svakom treningu i svakoj utakmici.

Međutim, Nikolić ističe da Majer mora poraditi na jednom segmentu:

- Probat ćemo ga naučiti da se malo i potuče ponekad na utakmici, u pozitivnom smislu. On već ima to u sebi, samo moramo probuditi to u njemu. Mislim da možemo očekivati jako dobre utakmice od njega - zaključio je.