Trener Ajaxa: Filozofija Hajduka i nas je ista, znamo sve o njima

Hajduk i Ajax spremni su za europski okršaj u četvrtak od 18.45 na Poljudu. Nakon što je Gonzalo Garcia najavio susret, isto je učinio i trener nizozemske momčadi, Míchel Sánchez.

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Pokretanje videa... VIDEO Trening Hajduka uoči Ajaxa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Što će biti najvažnije za Ajax sutra?

- Ajax i Hajduk su dvije ekipe iste filozofije igre, obje jako dobre, a ishod će ovisiti o tome tko će više vremena provesti na suparničkoj polovini terena i tko će bolje raditi reposjed nakon izgubljene lopte.

Hoćete li mijenjati postavu?

- Važno nam je pobijediti u toj utakmici, imamo jako dobar kadar, neću rotirati samo da bih rotirao, igrat će oni koji su u najboljoj formi. Jako vjerujem u moju momčadi i u ono što mogu pokazati.

Koja je snaga, a koja slabost Hajduka?

- Napravili smo analizu momčadi Hajduka, znamo da su pobijedili u jako teškoj utakmicu. Svjesni smo prednosti i nedostataka, dominiraju u presingu i reposjedu.

Zato niste trenirali ovdje?

- Zbog dužine puta odlučili smo se trenirati kod kuće, inače na kratkim relacijama treniramo na mjestu odigravanja utakmica.

Koje igrače Hajduka poznajete i što mislite o Marku Livaji?

- Poznajem sve igrače Hajduka, imam pretpostavku tko će izaći na teren. Momčad ima tri jako dobre polušpice, ima brzog lijevog i desnog beka, a taktika se mijenja u zavisnosti igra li se napad ili obrana.

Ajax nikad nije pobijedio ovdje i kakva vas atmosfera očekuje?

- Nisam znao za taj podatak, ali sutra je prilika da to promijenimo. Volim dobar ambijent, to je igračima velika motivacija. Znam za veliku nogometnu strast u ovom gradu i klubu.

Zbog čega niste bili prvaci toliko dugo, a vaša momčad vrijedi koliko momčadi koje igraju u Ligi prvaka?

- Moj motiv zbog kojeg sam došao tu je ono što je ovaj klub značio u prošlosti naravno da želimo biti u LP, ali moramo to izboriti na terenu.

Julian Brandt nadovezao se na trenera.

Kako ste vidjeli utakmicu s NEC-om?

- Trebali smo pobijediti po mom mišljenju. Imamo dosta potencijala za popratiti dojam. Imali smo puno prilika, ako što imamo uvijek, ali nedostaje nam bolja realizacija, da jače stisnemo suparnika koji nas čeka poput njih. Pričali smo o detaljima, analizirali smo utakmicu. Po mom mišljenju mi smo na pravom putu i u budućnosti ćemo takve utakmice pobjeđivati.

Slažete li se da ste morali kreirati više izglednijih prilika?

- Da više zabijamo dolazili bi u više prilika. Kad "otvorite bocu" lakše je igrati, lakše stvarati šanse i zabijati golove.

Jeste li imali priliku vidjeti teren?

- Čini mi se dobar teren.

Što mislite hoće li Konferencijska liga biti uspješna za Ajax?

- Očekujemo puno od sebe, loše bi bilo reći prije prve utakmice tko je favoriti za osvanjanje natjecanja. To se mora zaslužiti na terenu, kao i sve u životu. Još uvijek nemam odgovor na to pitanje.

Ovaj stadion zna biti glasan i neprijateljski. Jeste li spremni?

- Nikad nisam igrao ovdje, osjetio sam lani Zagreb s Dortmundom. Nadam se da će biti slično jer za to živiš, za veliku posjetu, za navijanje, to je ono što svi želimo. Čuo sam da je stadion rasprodan, bit će dosta naših naviojača, to će nam dati ekstra motivaciju.

Zbog čega ne izgledate tako dobro, a skupa ste momčad?

- Ja sam tek stigao, znamo za povijest Ajaxa, ali zašto, to nije pitanje za mene. Ono što je bilo u prošlosti ostaje u prošlost, mentalitet Ajaxa je isti, mi želimo pobjeđivati. Znamo koliko vrijedimo, nadam se da ćemo to pokazati na terenu.

Volite li igrati kao favorit ili protiv favorita?

- Previše puta u karijeri sam osjetio da favorit nije jača momčad. Mi smo bili favorit protiv NEC-a a nismo pobijedili. Moraš to zasužiti na terenu. Ne volim govoriti unaprijed tko je favorit.