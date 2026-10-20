Trener Barce: Sjajna utakmica, ali PSG je bio bolji. Olmo? Još ne znamo, osjetio je nelagodu

Barcelona je doživjela prvi poraz ove sezone. Paris Saint-Germain slavio je 4-2 u Ligi prvaka, a trener katalonske momčadi Hansi Flick nakon utakmice priznao je da je aktualni europski prvak trenutačno na višoj razini. Unatoč porazu, njemački stručnjak smatra da njegova momčad može mnogo naučiti iz ovog susreta.

- Bila je to fantastična utakmica. Na kraju je PSG pokazao da je bolja momčad od nas. Izgubili smo, ali mnogo smo naučili iz ove utakmice - rekao je Flick.

Foto: Stephane Mahe

Istaknuo je da je PSG posebno opasan u tranziciji, odnosno u trenucima kada nakon osvajanja lopte brzo kreće prema protivničkom golu. Barcelona je veći dio utakmice uspijevala odgovoriti na takve situacije, no u završnici joj je nedostajalo svježine.

- Imaju veliku kvalitetu u tranziciji. Pokušali smo se braniti protiv njih i to nam je dobro išlo, ali u posljednjih 15 minuta nismo bili svježi. To nije opravdanje. Priprema za ovu utakmicu nije bila najbolja, ali sada moramo analizirati što se dogodilo. U budućnosti moramo biti bolji, iako smo danas neke stvari odradili jako dobro - dodao je trener Barcelone.

Ipak, nakon susreta najveću zabrinutost izazvala je ozljeda Danija Olma, koji je ranije napustio teren nakon sudara s Vitinhom. Flick zasad nije mogao ponuditi konkretnije informacije o njegovu stanju.

- Vidjet ćemo što je s Olmom. Dobio je udarac, a nakon toga osjetio je određenu nelagodu. Moramo pričekati - rekao je njemački trener.

Barcelona se sada vraća kući, gdje će započeti pripreme za nedjeljni El Clásico protiv Real Madrida na Camp Nouu. Nastup Olma tako ostaje pod upitnikom do novih informacija o njegovoj ozljedi.