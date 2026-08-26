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ČEKA 'VATRENOG'

Trener Barcelone komentirao je Livakovića: Za mene je to dobro

Piše Luka Tunjić,
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Trener Barcelone komentirao je Livakovića: Za mene je to dobro
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS
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Livaković sletio u Barcelonu i odradio pregled, a trener katalonskog velikana je poručio da bi iskusni golman bio veliko pojačanje

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Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) u utorak je sletio u Barcelonu. Tamo je obavio liječnički pregled i ugovor s katalonskim divom. Podsjetimo, moguće je da će otići na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama, a njegov dolazak komentirao je i trener Barcelone, Hansi Flick.

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Barcelona će u četvrtak odigrati drugo kolo La Lige protiv Athletica, a Flickova momčad otvorila je sezonu uvjerljivom pobjedom 5-0 nad Elcheom. Jedna od tema na konferenciji za javnost bio je upravo Livaković.

LaLiga - Valencia v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano/REUTERS

- Razgovarali smo o toj situaciji. Za mene je dobro imati iskusne vratare na raspolaganju za iduće godine. Vidjet ćemo što će se dogoditi na tržištu. Imamo vremena donijeti odluku - poručio je njemački strateg.

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