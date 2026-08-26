Trener Barcelone komentirao je Livakovića: Za mene je to dobro

Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) u utorak je sletio u Barcelonu. Tamo je obavio liječnički pregled i ugovor s katalonskim divom. Podsjetimo, moguće je da će otići na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama, a njegov dolazak komentirao je i trener Barcelone, Hansi Flick.

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Barcelona će u četvrtak odigrati drugo kolo La Lige protiv Athletica, a Flickova momčad otvorila je sezonu uvjerljivom pobjedom 5-0 nad Elcheom. Jedna od tema na konferenciji za javnost bio je upravo Livaković.

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- Razgovarali smo o toj situaciji. Za mene je dobro imati iskusne vratare na raspolaganju za iduće godine. Vidjet ćemo što će se dogoditi na tržištu. Imamo vremena donijeti odluku - poručio je njemački strateg.