Oni nisu tipična španjolska ekipa koja teži posjedu. Više su natjecateljski i žive za pobjedu, nešto slično kao njihovi seniori. Nije im slično braniti se i čekati kontru, a mogu vas i jako pritisnuti. Nadam se da ćemo biti spremni za sutra, pripremamo se od početka siječnja. Detaljno smo izanalizirali Atletico, igrači znaju praktički sve i na nama je da sutra to pokažemo na terenu, započeo je trener juniora Hajduka Marijan Budimir.

U šesnaestini finala juniorske Lige prvaka splitski 'bili' će na Poljudu ugostiti španjolskog velikana, a put Splita stiže i veliki Fernando Torres. Imat će Hajduk veliku podršku s tribina, kapacitet je ograničen zbog epidemioloških mjera na 40 posto odnosno oko 13.000 ulaznica, ali na tribine mogu i pretplatnici. A u jednoj je utakmici sve moguće.

- Jedna utakmica je, igra se na 90 minuta. Moramo biti maksimalno koncentrirani od početka do kraja, može biti da će se dogoditi i jedanaesterci poslije, često dolazi do toga, ali ništa nismo željeli prepustiti slučaju pa smo i to trenirali. Mi smo svoje pripremili, sve smo odradili, a siguran sam da će igrači biti pravi, pokazati raskoš talenta, izaći pred publiku, a onda i uz malo sreće proći - prokomentirao je Budimir pa se dodatno dotaknuo publike:

- Drago mi je da ćemo imati 'poguranac' od publike da damo i više nego što možemo. Odlična je atmosfera oko cijelog kluba, volio bih da sutra i mi uspijemo biti dio tog kotačića s pobjedom.

Neće moći računati na ozlijeđene Dominića i Biuka, ali se momčadi iz seniorskog sastava priključuje Ljubičić. Bilo kako bilo, velika je ovo prilika za 'bile tiće' da naprave rezultatski iskorak u Europi i tako, možda, 'utabaju' put i seniorima za koje će oni kroz koju godinu zaigrati. A upravo su ih seniori s trenerom Dambrauskasom pozdravili na treningu dan prije velike utakmice.

Susret šesnaestine finala juniorske Lige prvaka između Hajduka i Atletico Madrida je na rasporedu u srijedu, 9. veljače, s početkom u 18 sati na glavnom terenu Poljuda.