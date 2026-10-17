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OZLJEDA 'VATRENOG'

Trener Cityja potvrdio: Mateo Kovačić mi je rekao da je okej

Piše Ivan Tomašković,
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Trener Cityja potvrdio: Mateo Kovačić mi je rekao da je okej
Foto: Craig Brough
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Kovačić je prošle sezone nastupio samo devet puta za Manchester City nakon što je pretrpio ozbiljnu ozljedu Ahilove tetive

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Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nakon točno mjesec dana ponovno se našao u startnoj postavi Manchester Cityja, a povratak je obilježio sjajnom asistencijom za vodstvo 'građana' 2-1 protiv Ipswicha u sedmom kolu Premier lige. City je pobijedio 3-2 golovima Haalanda i Fodena. Za Ipswich su zabili Maeda i Flemming.

Kovačić je susret napustio već u 50. minuti nakon što je nezgodno doskočio poslije kornera i zatražio izmjenu. Umjesto njega ušao je Enzo Fernández. Hrvatski veznjak uspio je samostalno izaći s terena, no City nije želio riskirati pogoršanje ozljede.

Premier League - Manchester City v Ipswich Town
Foto: Ian Hodgson

 Trener Manchester Cityja Enzo Maresca nakon utakmice je rekao novinarima kako mu je Kovačić javio da se osjeća okej. 

Inače, Kovačić je prošle sezone nastupio samo devet puta za Manchester City nakon što je pretrpio ozbiljnu ozljedu Ahilove tetive zbog koje je morao na operaciju. Ove sezone ima šest nastupa i jednu asistenciju. 

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