UOČI UTAKMICE

Izbornik Crne Gore: Poštujemo Hrvatsku, ali nemamo straha. Modrić treba biti uzor svima...

Piše Jakov Drobnjak,
Svi znamo da Modrić traje dugo, da je veliki šampion. Njegova glavna strana je glava koja ga drži u vrhu svih ovih godina. Igračima sam rekao da je najlakše pasti kada si na vrhu, rekao je Mirko Vučinić

Hrvatska će u ponedjeljak zaključiti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Podgorici protiv Crne Gore. "Vatreni" su osigurali Mundijal, ali i dalje postoji šansa da budu u prvom "potu" na ždrijebu za grupnu fazu Svjetskog prvenstva. Za to Hrvatskoj treba pobjeda protiv Crne Gore, tako da će Dalićevi izabranici sigurno ići po puni plijen. Crna Gora nema šanse za prolazak skupine te će ovu utakmicu dočekati ipak rasterećena, a iz kuta zadnjeg protivnika Hrvatske u kvalifikacijama utakmicu je najavio trener crnogorske reprezentacije, Mirko Vučinić te najavio da će Crna Gora ići na pobjedu.

ESMIR BAJRAKTAREVIĆ Junaka BiH hvalio je suigrač Ivan Perišić: Izborniče, mali je spreman! Budućnost je svijetla!
U CRNOJ GORI 'Vatreni' bez stajanja! Dalić ide srušiti rekord, a sad se 'prodaju' zadnje karte za mjesto na SP-u
'Vatreni' bez stajanja! Dalić ide srušiti rekord, a sad se 'prodaju' zadnje karte za mjesto na SP-u

- Igramo protiv momčadi koja je u vrhu svjetskog i europskog nogometa, to nam je samo motiv da damo što više i idemo na pobjedu - rekao je Vučinić, a prenio portal Radiotelevizije Crne Gore. Vučinić je posebno istaknuo Luku Modrića:

- Svi znamo da Modrić traje dugo, da je veliki šampion. Njegova glavna strana je glava koja ga drži u vrhu svih ovih godina. Igračima sam rekao da je najlakše pasti kada si na vrhu. On treba biti uzor svim igračima svijeta, ne samo našim i hrvatskim. Imamo veliki respekt prema Hrvatskoj, ali nemamo straha.

Crna Gora je u sedam utakmica ovih kvalifikacija tri puta pobijedila i četiri puta izgubila. Nakon dobrog starta i dvije pobjede protiv Gibraltara (3-1) i Farskih Otoka (1-0) ušli su u veliku krizu i izgubili četiri utakmice za redom. U međuvremenu je otkaz na klupi dobio Robert Prosinečki te ga je zamijenio Vučinić. Crnogorci su trenutačno na četvrtom mjestu s devet bodova.

OSTALO

