Trener Dinama: Bio je to drugi sport od onoga što treniramo. Doći će vrijeme i za pobjede...

Što reći nakon poraza po ovakvom vremenu? Ništa, pogotovo drugo poluvrijeme., Znali smo, prognoza je bila takva, Hajduk je ušao s prednošću kad se više nije moglo igrati. Čestitam im. Mi moramo bolje, puno smo im lopti uzeli, nismo im dali da grade igru. Nismo im dali puno prilika, ali s loptom nismo bili dobri, osim gola ništa. Presudio je početak drugog dijela... Kad sam vidio da nismo dobri, pripremio sam zamjene... Jedna bakljada, druga, kiša, uvjeti nemogući za igru. Čestitke mojim igračima, zaslužili smo gol za izjendačenje, ali Hajduk se obranio, rekao je Mario Kovačević na konferenciji za medije.

Dinamo je izgubio 2-1 u najvećem hrvatskom derbiju od Hajduka u subotu na Poljudu, a trener Mario Kovačević pokušao je pronaći razloge ove krize koja se produbila i nakon reprezentativne stanke. Jer "modri" na gostovanjima igraju vrlo loše, i dalje su bez pobjede u tri utakmice.

Koliko je teško podići igrače?

- Teško je, kiša je pojačavala, teren je bio pod vodom, bio je to drugi sport od onoga što mi treniramo. Imali smo i stativu, ali Hajduk se obranio.

Koliko će se ovo psihološki odraziti na momčad?

- Svjesni smo da je Anderlecht tu, dat ćemo sve od sebe. Imamo mi kvalitetu, ali siguran sam da ćemo biti pravi pred našom publikom.

Kako objašnjavate start Tabinasa na desnom boku?

- Ne znam zašto njega svi... Igrao je sat vremena, htjeli smo pojačati desnu stranu prema naprijed, više nego natrag.

Kako komentirate doprinos krilnih igrača?

- Dion je opet zabio, nisu drugi bili raspoloženi. Ne bih htio napadati igrače, ja sam krivac, ali očekujem veći doprinos, moji igrači to mogu, ušli su i drugi, tražit ćemo formu. Mi smo previše gubili lopte nakon drugog-trećeg pasa, time nisam bio zadovoljan. Hajduk je bio agresivan, imaju dobar pritisak, da smo bili dobri mi bismo se nametnuli njima. Ali smo ih mi pritiskali, uzeli im puno lopti, ali nije bilo koristi kad to nismo konkretizirali.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko je nedostajao Mišić?

- Željeli smo razbiti urok, bez njega je teško, ali nisam tražio alibi, ne tražim ni sad. Kravcov je dosta dobro odigrao, ali svakome kapetan i takav igrač treba.

Sudac je želio prekinuti utakmicu?

- Razmišljali smo o pauzi desetak minuta pa da se odigra, ali je kiša manje počela padati, teren je bio težak, igrači bi se ohladili. Ako ne bi bilo uvjeta, ne bi se ni igralo dalje. Zato smo željeli da se odigra, Hajduk se složio i odigrali smo do kraja.

Jedan bod u gostima u tri prvenstvene utakmice?

- Imali smo 28 utakmica bez pooraza, tako ćemo dalje razmišljati, doći će vrijeme i za pobjede. Nije lako u gostima, pokazuju i rezultati, mi nismo zadovoljni ni remijima.

Nije igrao Livaja?

- Čudno mi je, Livaja je majstor, znamo kako je igrao, uvijek je bio najbolji strijelac i asistent. Ja nemam ništa od toga da ga hvalim, oni pobjeđuju i bez njega, to je njihova kvaliteta - zaključio je Kovačević.