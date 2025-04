Trener Dinama: Igra je bila na tragu Lige prvaka! Da mi je ovo netko rekao kada je bilo -8...

Dinamo je iz sedmog pokušaja ove sezone uspio slaviti protiv glavnih konkurenata za naslov. Sedma sreća, reći će na Maksimiru, bila je itekako plodonosna jer osim što su srušili Rijeku (1-0) u 32. kolu HNL-a, četiri kola prije kraja smanjili su na minus jedan i u potpunosti su se uključili u borbu za naslov prvaka.

Konačno su 'modri', nakon dugo vremena, imali pristup na razini. Odigrali su sjajno prvo poluvrijeme, pali u nastavku, no nakon tri boda, nitko neće brinuti o dojmu, glavni cilj je ispunjen uoči derbija na Poljudu koji se igra sljedeću subotu.

- Iskrene čestitke mojoj momčadi. Velike zahvale navijačima koji su danas nakon svega što smo im pružili ove godine, kao i prije tri dana u Gorici, opet bili 12. igrač. Jedna od stvari koja karakterizira šampionsku momčad, a ova je šampionska, bez obzira što nije tako izgledala u sezoni, je da kada je teško izađu na teren i pobijede. Oni su to danas demonstrirali i čestitam im. Okrećemo se novim izazovima - rekao je trener Dinama Sandro Perković.

Prokomentirao je i transparent Bad Blue Boysa na kojem je pisalo 'Igra li vam se danas ili opet šetnja?'

- Nisam to s igračima komentirao. Dobra poruka, ali mislim da je odgovor igrača bio jako dobar.

Je li bilo riskantno držati Theophilea u igri do kraja utakmice iako je igrao pod kartonom?

- Sve je rizik u sportu, on je odigrao vrhunsku utakmicu. Ako ne moram mijenjati, najčešće ne mijenjam stopere. On daje stabilnost u igri, on je prekaljeni borac. Nisam bio sretan s nekim reakcijama naših stopera protiv Gorice, a i znali smo da protiv koga igramo, da nam profilno treba kilograma u duelima. Ristovski i Galešić su odradili dobro, ali danas su Theophile i Torrente bili odlični. Sretan sam da imam mogućnost izbora.

Dinamo je živ, bilo je minus osam, sada je samo minus jedan?

- Kad sam preuzeo prije utakmice protiv Osijeka, situacija je bila drugačija. Uspjeli smo izgubiti od Gorice i sad smo na minus jedan. Obzirom na sve što se izdogađalo, da mi je netko tada rekao da ćemo sada biti ovako blizu, rekao bih mu da je lud, ali evo dogodilo. Ova sezona nas je načulila sa svi rezultati su mogući i uvijek treba ostati stabilan. Ova pobjeda je bitna i vrijedna, ali od sutra potpuni fokus na sljedeću utakmicu koja je jako bitna, no neće riješiti sve. Ostat će još devet bodova. Vidimo kakva je liga i što se sve događa. Dok god smo živi, a sada smo jako živi, borit ćemo se.

Rijeka je pritisnula u drugom poluvremenu, bilo je čupavo?

- Rijeka je prva na tablici i primila je najmanje bodova, ozbiljna i kvalitetna momčad. Izdominirali smo prvo poluvrijeme, tih 45 minuta bilo je na tragu Lige prvaka. Naravno da ne možete Rijeku ostaviti bez ičega svih 90 minuta. Presložili su se u nastavku, imali smo sreće kod udarca Čopa. Imali smo svoje situacije za otići na 2-0, da smo zabili, utakmica bi otišla u drugi smjer. Nismo zabili, nisu ni oni, na kraju smo zasluženo pobijedili.

Jakirović, Bjelica, Cannavara pa sada vi. Kako gledate na vaš mandat i mogućnost da osvojite naslov?

- Ja sam koncentriran na to da svaki dan napravimo sve najbolje za momčad, da se pripremimo najbolje za svaku utakmicu i da izgledamo kao danas, a ne kao protiv Gorice. Ne razmišljam o ničemu drugome. Nema previše vremena, a i situacija je takva da je ovo ipak Dinamo i sve stvari u svlačionici moraju štimati. Fokus je na idućem treningu i utakmici.

Što kažete na izjavu Gattusa koji je poželio da Dinamo pobijedi Rijeku?

- Nisam vidio tu izjavu, ali nemam potrebu komentirati njegove izjave. Veliki derbi je u subotu, bitna utakmica, ali neće ništa biti riješeno.

Bi li remi bio dobar?

- Mi smo Dinamo i u svakoj utakmici idemo na pobjedu.

