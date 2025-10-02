Trener Dinama: Igrači sad mogu popiti piće, dva! A u Beogradu smo se baš ugodno osjećali...

Pragmatičnu i pametnu utakmicu odigrao je Mario Kovačević na klupi Dinama u 2. kolu Europske lige, a donijelo mu je to pobjedu od 3-1 (2-1) na gostovanju u Bačkoj Topoli kod Maccabija iz Tel Aviva i povratak, barem zasad, na vrh europske ljestvice!

- Radimo, želimo pobjeđivati i lijepo je pobjeđivati. Igramo protiv ozbiljne momčadi, pravili su nam mnogo problema, u početku se nismo snalazili i tako su postigli lijepi gol, ali posebno me veseli reakcija nakon gola. Prvi gol, drugi je došao još iz ljepše akcije, pokazalo se da smo momčad, kao što govorim, rastemo iz utakmice u utakmicu. Igrali smo s golmanom, znali smo da ih možemo izmoriti tako kad napadnu. Gol smo zabili na vrijeme pa nismo strepili do zadnje sekunde i na kraju pobijedili - započeo je trener Mario Kovačević pa nastavio:

Bačka Topola: Nogometaši Dinama stigli na TSC Arenu uoči početka utakmice protiv Maccabi Tel-Aviva | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

- Lijepo je kad pobjedama spojimo hrvatsku i Europsku ligu. Još će sad reprezentativna pauza pa ćemo malo duže biti na vrhu, ha ha. Nećemo poletjeti, neće biti lagano, putujemo cijelu večer i oko pet, pola šest smo u Zagrebu. Prvo Lokomotiva, a kad onda će već doći Europa nakon stanke.

Kroz cijelu su utakmicu mnogo vrtjeli loptu do zadnje linije, neumorno su kombinirali Nevistić, McKenna i Theophile-Catherine, a 'domaći' su izlazili visoko. Uspjeli su to 'modri' kazniti u tri navrata i zasluženo slavili na gostovanju pred stotinjak gledatelja. Prije toga su spavali u Beogradu i prošli put od dva sata.

- Nismo puno razmišljali o tome, u Beogradu smo imali zaštitu, osjećali smo se ugodno, jedino je put bio dalji. Htjeli smo iskoristiti neutralni teren, tako je kako je, ne dozvoljavam kukanje. Maccabi je imao post, svatko ima svoje probleme, vjerovao sam da smo bolja ekipa - bio je jasan Kovačević.

Odmah nakon primljenog gola uzvratili su 'modri' preko Matea Lisice, zatim su ubrzo preokrenuli prvim golom Dejana Ljubičića, a onda je još jednom prekrasno pogodio austrijski veznjak za konačan rezultat.

- Mi smo momčad i, kad smo momčad, netko iskoči. Beljo protiv Fenera, protiv Slavena različiti strijelci, a sad Ljubičić koji je pretprio dosta 'galame' kod navijača. Puno pretrči, daje cijelog sebe i drago mi je da ga je sad nagradilo. Vale i Lisica su stvarno jako dobri, što ćemo sad od njih, ha ha. Imali smo Hoxhu zadnjih kola pa smo njega hvalili, ali uvijek netko iskoči. Malo sam galamio na poluvremenu jer ne želim da primimo gol pa onda reagiramo, nisam htio da se samo branimo, ali imali smo više nego Maccabi. Tako se stvara momčad ovim preokretima.

Također, tu je još dosta igrača na klupi koji traže svoje mjesto do udarnog sastava, a sad će imati prilike dokazati se u domaćoj ligi.

- Nije lagano, znam kako je igračima koji ne igraju, ali teren je jedino mjerilo. Morat ćemo mijenjati za Lokomotivu, dobivat će šansu. Na treninzima je dobra atmosfera, tko god je došao u Dinamo mora biti svjestan da je konkurencija velika.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Milan Rasic/PIXSELL

Nije bilo velikog slavlja nakon utakmice, ipak nije bilo huka s tribina pa je samim time i atmosfera nakon svakako velike pobjede bila drugačija nego što bi bila da se igralo s gledateljima.

- Čudno je, nogomet se igra zbog navijača, imamo mi navijača i u ovom kraju i žao mi je da ih nije moglo biti. Bila je korona nedavno, nadam se da se ovo neće ponavljati. Znam kolika bi nam bila podrška da su bili ovdje - rekao je Kovačević pa zaključio:

- Hoće li biti fešte na putu? Mislim da ipak spavanac, teško je bilo organizirati ovaj put. Može se popiti jedno, dva pića, da lakše zaspu. Svaka zadnja pobjeda je najslađa, idemo ovo proslaviti i vjerujem da će već u nedjelju biti sljedeća najslađa. Uvijek gledam prema naprijed.