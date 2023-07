Trener 'modrih' nahvalio Luku Ivanušeca i prikrivenog junaka. Šef Astane: Dinamo? Klasa i sila

Dinamo nije potonuo poslije poraza od Hajduka, Zagrepčani su se na otvaranju nove europske sezone raspucali protiv Astane. Visoka pobjeda 4-0 garantira "modrima" miran uzvrat u Kazahstanu, sad se lakše diše. Igor Bišćan bio je poslije utakmice vidno zadovoljan onime što je njegova momčad večeras pokazala...

- Čestitam igračima na odličnoj utakmici, na dobrom rezultatu. On nam pruža da mirno odemo u Astanu, pa se na umjetnoj travi izborimo za prolaz. Bili smo dobri, u početku dosta strpljivi, stiskali smo, a nismo im dali da dišu. I s vremenom smo postajali sve opasniji. Poslije prvog gola smo dodali gasa, bili jooš opušteniji, pa efikasno završili utakmicu - kaže Igor Bišćan, pa dodaje:

- Ivanušec? Ne znam što se događa po pitanju njegovog transfera, ali zaslužio je "standing ovation". Fenomenalna partija i prelijepi golovi. Znate što mislim o njemu, drago mi je što se razvija u igrača koji je vrijedan najviših nogometnih tribina i nivoa, to će dosegnuti. Ali, cijela momčad je bila dobra, kombinatorna, probijali smo taj blok, a iza smo bili stabilni, tek smo im na kraju pustili neke situacije. Zadovoljan sam.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rekli ste da su igrači bili "down" poslije Hajduka...

- Ne možemo na osnovu jedne utakmice donositi definitivne zaključke. Otkad sam ovdje nastojimo igrati jedan stil, a s obzirom na profil igrača mislim da je to dobro za nas, tako je bilo i danas. Na početku nije izgledalo kao da će to proći, da će biti jednostavno, ali to nije bilo ni za očekivati. Nije Astana bezvezna momčad, tu treba kvalitete i strpljenja, malo vremena da ih osjetite. I protiv Hajduka je bilo dobro, vidjet ćemo što će donijeti nastavak sezone, volio bih da Dinamo igra ovako, ali neće to uvijek biti jednostavno. Nekad se nešto više pita i suparnika.

Hoćete li koga odmarati u Puli ili ćete i na Istru s najjačim snagama?

- Ne, treba vidjeti kad se vratimo nakon prospavane noći, da vidimo ako ima kakvih problemčića. Nećemo iću u Astanu s mišlju da je sve gotovo, nije gotovo. A u Puli će vjerojatno neki igrači dobiti veću minutažu, vidjet ćemo tko.

Koliko vas veseli raznovrsnost Dinamovih golova, imali ste puno prilika iz svih situacija...

- To je jako dobro, zbog toga smo ih i uspjeli probiti, bili smo prisiljeni biti strpljivi i kombinatorni. Bili smo opasni i iz daljine, imali puno ubačaja, a kad ste raznovrsni onda je teško suparniku to čuvati. Zabili smo i lijepi gol iz kontre, Moharrami je bio jako dobar, on je primjer profesionalca i osobe, stvarno je postao bitan igrač u našoj momčadi. Defenzivno je stabilan, opasan prema naprijed.

Kako ste vidjeli debi Bogdana Mihajličenka?

- Vidi se da je kvalitetan igrač, trebat će mu vrijeme da uhvati ritam utakmica. Gleda ispred sebe, prepoznaje situacije, ima konkretan pas, vjerujem da ćemo u njemu dobiti kvalitetnog igrača. Trebat će mu vremena, tek se jučer pojavio na treningu, danas već zaigrao. Zna dovoljno nogometa, vjerujem da će to biti dobro.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ristovski je opet bio stoper...

- To nam dobro funkcionira, Moharrami je dobar, jako dobar. I to treba cijeniti, bilo bi šteta da sad ne daje takav doprinos, Ristovski se dobro snalazi na stoperu, to nam je dodatna opcija, ali tu imamo i Perića. Trebamo ga dozirati, vidjet ćemo tko će igrati u Puli?

Dinamo je opet malo "pao" u finišu utakmice...

- Ako ću biti prekritičan, rekao bih da smo trebali zabiti još koji gol. Činilo se da ih dobro "drmamo", da nemaju više kvalitetan blok, da nisu više toliko pokretljivi. Imali smo dobre situacije, neke prilike, ali 4-0, da mi je netko to ponudio, sigurno bih prihvatio.

Bulatovi prekidi su "opća opasnost" pred vratima suparnika...

- Nismo ga slučajno odredili da izvodi kornere. Teško je to primijetiti, ali puno toga je pripremljeno, danas smo imali gredu iz kornera, par lopti je proletjelo kroz peterac. Bulat svojim kornerima donosi kvalitetu više, puno toga nam ne može pomoći, Radimo na tome, puno toga analiziramo, bit će i s te strane još bolje - završio je Bišćan.

Trener Astane Grigorij Babajan nije bio previše pričljiv na press-konferenciji.

- Znali smo što nas čeka u Zagrebu, kakva je Dinamo momčad. Osjetila se klasa i sila u njihovoj igri. Zagrepčanima smo ipak dozvolili previše ozbiljnih situacija, stajali smo prenisko, pa nakon prvog gola domaćina potpuno izgubili koncentraciju. Ovo je za nas velik poraz, moramo se snaći, napraviti neke rotacije uoči uzvrata - rekao je trener Astane Grigorij Babajan, pa dodao:

- Lončar? Nismo ga stavljali u igru jer je zadnji put službeno zaigrao 25. travnja, on još nije potpuno spreman za ovako zahtjevne nastupe. Čondrić? Bilo je puno opasnih prilika pred našim vratima, on je stvarno imao nekoliko sjajnih reakcija na ovoj utakmici. Uzvrat? Potrudit ćemo se nešto napraviti u sljedećoj utakmici, imat ćemo podršku naših navijača, očekujemo bolju predstavu s naše strane.