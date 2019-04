Trener Hajduka izgubio živce: Bradarić je imao temperaturu!

Hajdukov trener Siniša Oreščanin održao je press konferenciju uoči utakmice s Osijekom. Jedno od pitanja bilo je i u vezi Ante Palaverse te Domagoja Bradarića.

- Ajmo to razlučiti do kraja. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo biti pozitivni, kako u državi, tako i u Hajduku. Nitko od vas nije napisao da je Sahiti odigrao dobrih 20 minuta, još jedan mladi igrač. Danas mi je poslano od negdje da 'Bradarića nije bilo nigdje, da je bio nevidljiv'. Kako će se razvijati Palaversa i Bradarić, to je u interesu, ne samo Hajduka, nego i hrvatskog nogometa. Bradarić je imao temperaturu do sat vremena prije utakmice, išli smo u taj rizik. Palaversa je dijete koje danas puni 19 godina, ajmo ostaviti djecu da se razvijaju na, po meni dobar način. Ja ih moram zaštititi, to su igrači Hajduka i nacionalni interes - rekao je iznervirani trener Hajduka pa dodao:

- Bradarić je uz Sosu i Čolinu pretendent za lijevog beka hrvatske reprezentacije. Što će on misliti kad danas pogleda ovo u novinama? To je nevjerojatno što se radi. Ja sam ovdje tri godine, jedva se dočeka jedan poraz, samo se potenciraju negativnosti u Hajduku. Ovo je problem Hajduka, samo se čeka da se pikne negativnost. Dođe poraz, odmah je drvlje i kamenje, a Palaversa jednu utakmicu nije počeo. Utakmicu protiv Istre ne računam jer je došao iscrpljen nakon reprezentacije.

USKORO OPŠIRNIJE.