Trener Hajduka ostao je na tri tjedna bez važnog igrača koji će teško konkurirati za Dinamo...

Adrion Pajaziti ozlijedio je desni kvadriceps i čeka ga pauza od najmanje tri tjedna. Hajdukov veznjak nakon sat vremena igre na Rujevici osjetio je bol u mišiću i odmah signalizirao stručnom stožeru da pripremi zamjenu. Umjesto njega u igru je ušao Alberto Del Moral, a Hajdukova liječnička služba utvrdila je da je riječ o ozljedi mišića koja zahtijeva liječenje i pauzu. No, kako to obično biva s igračima koji nastupaju za reprezentaciju, Pajaziti je morao otputovati na okupljanje Albanije kako bi se tamošnji liječnici uvjerili u ozbiljnost ozljede i potvrdili da nije spreman za nastupe.

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Prema dostupnim informacijama, liječnička služba albanske reprezentacije potvrdila je nalaz Hajdukovih liječnika pa će se Pajaziti vratiti u Split, gdje će nastaviti liječenje i oporavak. Liječnici procjenjuju da ga čeka pauza od najmanje tri tjedna, što znači da je njegov nastup u derbiju protiv Dinama pod velikim znakom pitanja. No nije upitan samo derbi, nego i niz utakmica koje Hajduk očekuju nakon reprezentativne stanke. Uz Dinamo, na Poljud stižu Ajax i Varaždin, a potom slijede gostovanja kod Thuna i Istre. Sve to u manje od dva tjedna.

Foto: HNK Hajduk

Pajazitijev izostanak predstavlja velik problem za Gonzala Garciju jer je veznjak bio važna karika njegove momčadi. Jedan je od rijetkih igrača koji mogu kreirati napade s pozicije zadnjeg veznog. Iako mu to nije prirodna pozicija jer je po svojim karakteristikama više ofenzivac, Garcia ga je redovito koristio zbog nedostatka kvalitetnijih rješenja. Od 16 utakmica koje je Hajduk odigrao prije reprezentativne stanke, Pajaziti je nastupio u njih 14 i svaki put bio u početnoj postavi. Pritom je zabio jedan gol i upisao dvije asistencije.

Foto: HNK Hajduk

Njegovim izostankom Garcia je ostao bez još jedne opcije u veznom redu. Uz Del Morala, koji se nameće kao najizglednije rješenje, morat će se osloniti na Fayada, Brutija, Šutala i Hodaka te čekati Pajazitijev oporavak ili povratak Dendonckera, koji bi nakon duge pauze trebao početi konkurirati za utakmice. U svakom slučaju, Pajazitijeva ozljeda predstavlja velik problem za Garciju i Hajduk, a stigla je u najgorem mogućem trenutku, uoči niza teških utakmica.