RIERA ODUŠEVLJEN

Trener Istre nakon skoka na 3. mjesto: 'Ova razina rezultata je nevjerojatna, napredovali smo'

Piše Jakov Drobnjak,
Varaždin i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ulazak u sezonu nije bio najbolji, ali smo se posložili i počeli dobro raditi. Ova momčad može još više. Ima kod nas još dosta rezerve i dizat ćemo se iz utakmice u utakmicu, rekao je strijelac Vinko Rozić

Istra 1961 je s 3-1 pobijedila Varaždin u gostima i skočila na treće mjesto HNL ljestvice. Opet je sjajan bio Smail Prevljak koji je uhvatio golgeterski ritam te je zabio dva gola, a pridružio mu se Vinko Rozić. U prvom dijelu magla je prekrila teren u Varaždinu te je nakon prvih 45 minuta bilo 1-1. U nastavku se magla razišla, a Istra je zabila još dva gola. Utakmicu su komentirali trener Oriol Riera i strijelac Rozić. 

Varaždin - Istra 02:03
Varaždin - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Imali smo problema u posljednjih 10 minuta prvog dijela, potom smo u poluvremenu napravili neke prilagodbe te smo jako dobro počeli drugo poluvrijeme. Moramo čestitati svakom navijaču i igraču Istre 1961. Prošle sezone smo isto bili nevjerojatni, čestitam svima. Kao trener, jako sam mlad, no 20 godina sam u nogometu, znam što se događa i što mogu očekivati. No nisam očekivao ovakvu razinu rezultata, jako smo napredovali - rekao je Riera.

Vinko Rozić je napokon zatresao mrežu, a posebno se zahvalio navijačima.

- Teška utakmica kao što smo i očekivali, Varaždin je uvijek neugodan protivnik. Dobro smo ušli u utakmicu i dobro odigrali. Smail Prevljak zabio je za 1-0, nakon toga smo primili malo glup gol. Drago mi je što sam zabio nakon dužeg perioda i sretan sam jer se vraćamo u Pulu sa zaslužena tri boda - rekao je Rozić pa dodao:

- Ulazak u sezonu nije bio najbolji, ali smo se posložili i počeli dobro raditi. Ova momčad može još više. Ima kod nas još dosta rezerve i dizat ćemo se iz utakmice u utakmicu. Sad se idemo odmoriti, a onda pripreme i da nastavimo ovako kako smo danas završili. Hvala Demonima što su nas došli podržati po ovako hladnom vremenu, uvijek i svugdje su tu za nas. Nije bilo lako na početku, ali vratili smo se na naš put.

