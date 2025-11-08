Trener Istre uoči Dinama: Fokusirani smo na sebe, Rozić je izvan kadra, ostali su spremni

Istra 1961 u nedjelju 9. studenog od 16 sati dočekuje Dinamo u 13. kolu HNL-a. Dinamo je izgubio u Europi od Celte 3-0, a iznenadila ga je Lokomotiva i Vukovar koji su upisali pobjede protiv 'modrih'. S druge strane, momčad Oriola Riere neočekivano je ispala iz Kupa gdje ih je pobijedio četvrtoligaš Kurilovec.

Trener Riera i kapetan Dario Marešić najavili su susret koji ako pobjede i ako se ostali rezultati poklope, im osigurava treće mjesto na tablici. Istra je trenutačno šesta s 16 bodova dok je Dinamo drugi s 25 bodova.

- Sretni smo što ponovno igramo kod kuće, pred našim navijačima. Očekuje nas zahtjevna, ali i atraktivna utakmica – upravo ona koju svi žele igrati. Moramo ući s puno energije, strasti i vjere, biti na najvišoj mogućoj razini, jer samo tako možemo odigrati dobru utakmicu - rekao je španjolski trener.

Pula: Istra i Vukovar remizirali u utakmici 12. kola Prve HNL | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Iako su ispali iz Kupa, Španjolac je optimističan oko nastavka domaćeg prvenstva.

- Rezultat ovisi o nama samima – moramo vjerovati u sebe i u ono što radimo. Suparnik je odlična momčad, ali kao i uvijek, fokusirani smo prvenstveno na sebe. Na nama je da pokažemo tko smo, kolike su nam ambicije i što želimo postići kao ekipa. Vinko Rozić je jedini izvan kadra, svi ostali su spremni i na raspolaganju - dodao je.

Na konferenciji za medije bio je i kapetan Istre Dario Marešić koji je otkrio svoja očekivanja od dvoboja.

- Mislim da u ovom trenutku za nas nema bolje utakmice od ove. Igrati protiv najbolje momčadi lige idealna je prilika da pokažemo pravo lice nakon onog što se dogodilo u srijedu. Svjesni smo da Dinamo možda nije u najboljoj formi, ali riječ je o momčadi ogromne kvalitete - izjavio je kapetan.

- I mi imamo svoje adute. Želimo dokazati i navijačima i sebi da ono iz Kupa nije prava slika nas. Najbolje to možemo pokazati upravo protiv najjačeg suparnika. Očekujem da sutra pokažemo novu energiju, pozitivu od prve minute i želju za pobjedom. Ako ne daš sve od sebe, ne možeš računati na tri boda. Moramo krenuti odlučno od samog početka, pokazati da nam je stalo i da vjerujemo da možemo pobijediti - zaključio je Marešić.