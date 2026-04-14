Liverpoolov trener: Pogledajte statistiku, PSG je trebao primiti dva gola! To se prečesto događa

Po mom mišljenju, trebali smo pobijediti ovu utakmicu, rekao je razočarani trener Liverpoola, Arne Slot, nakon što je aktualni prvak Engleske ispao bez ispaljenog metka iz četvrtfinala Lige prvaka. Aktualni prvak PSG nastavlja jurišati po obranu titule nakon što je u uzvratnoj utakmici na Anfieldu slavio istim rezultatom kao i na Parku Prinčeva, 2-0. Oba gola zabio je aktualni osvajač Zlatne lopte, Ousmane Dembele.

Slot je nakon utakmice izrazio razočarenje zbog rezultata i poručio kako su "redsi" zaslužili više pred domaćom publikom.

- Presudila je i njihova kvaliteta, nisu primili gol unatoč svim šansama koje smo imali. A oni su nam zabili iz prilika koje je imao Ousmane Dembele, koji je pokazao zašto je osvojio Zlatnu loptu - rekao je Slot za TNT Sports.

Foto: Phil Noble

- Moja je momčad igrala s nevjerojatnim intenzitetom, čak i kad smo primili gol za 1-0. Ako pogledate očekivane golove (xG), trebali smo zabiti dva gola, a nismo nijedan. To se događa prečesto ove sezone - rekao je Slot.

Težak udarac Liverpool je primio u 30. minuti. Tada se ozlijedio francuski reprezentativac i napadač Hugo Ekitike, a sve upućuje na tešku ozljedu Ahilove tetive. Iako se još ne zna ozbiljnost ozljede, Slot je potvrdio kako situacija ne izgleda obećavajuće.

- Ne izgleda baš dobro, to smo svi mogli vidjeti. Pričekajmo rezultate. Otišao je doma tijekom drugog poluvremena i još ga nisam vidio - rekao je Slot te dodao...

- Previše smo puta tijekom sezone zbog ozljede izgubili igrača. Posebno je teško njemu (Ekitikeu, op. a.), nogometaši nikad ne žele biti ozlijeđeni. Posebno u ovom dijelu sezone.

Liverpoolu je u drugom poluvremenu, dok je PSG vodio 1-0 na Anfieldu i s tri gola u dvomeču, poništen penal nakon što je Mac Allister pao u duelu s Pachom.

- Nisam baš iznenađen, pogledajte samo ovu sezonu. Toliko je odluka bilo protiv nas. Meni je sve to prilično jednostavno, VAR se ne bi ni javio da sudac nije dao penal. Nije mi to iznenađenje ove sezone, ne samo u Ligi prvaka, nego i u Premier ligi, gdje je puno odluka bilo na našu štetu - zaključio je iskreni Nizozemac.