Trener Luke Modrića: Više je trčao za loptom nego curama

U studiju 24 sata ugostili smo Stjepana Deverića (56), bivšeg nogometaša Dinama i Hajduka, ali i prvog seniorskog trenera našeg kapetana Luke Modrića (32) koji je u njemu vidio talent i profesionalnost još dok je bio dječak.

- Luka, malo sam takvih igrača vidio. Miran, jednostavan, profesionalan - započeo je trener Deverić, hvaleći Luku i njegovu predanost nogometu koju je pokazao još na zadarskom na terenu sa 16 godina. Trener ga je uvijek tjerao da radi ono što mu nije išlo, a najviše ga je tjerao da puca na gol, što se u utakmici protiv Argentine pokazalo kao dobar trening.

- Kao mladić je izlazio, ali si nikada nije dozvolio luksuz poput tuluma ili cura da utječu na njegov rad i trening. Današnji nogometaši više preferiraju privatne zabave jer čim izađu van, odmah ih se kritizira - rekao je.

- Luku krasi jednostavnost i osjećaj za igru, on se samo dorađivao i usavršavao. Imao je problem fizičke snage, bio je sitan, ali sve je to radom i upornošću nadoknadio. Njegov talent malo koji igrač svijet ima - rekao je. Danas navija u miru svojega doma, jer kako kaže, ne voli slušati tuđe komentare.

- Volim naše doma gledati na miru, to mi je jedini ritual. Govorimo laički s navijačke strane i doživljavamo to na drugačiji način, a ja gledam na to sa strane igrača, trenera i navijača. Na kraju posvađam te tri strane dok gledam tekmu - objasnio je Stjepan. Njegova metoda treninga nije tapšanje po ramenu i hvaljenje igrača, već sasvim suprotno.

- Uvijek govorim puno lošije nego kaj bude, jer volim izvući maksimum od pojedinca. Neki vole da ga se hvali, ali ja to ne radim, više volim ukazivati na greške da to ispravimo, da nadogradimo talent. Moraš ga natjeravati - rekao je te nadodao kako je i Modrića podupirao i da radi stvari koje nije volio.

- Tako sam Luku natjeravao da puca po golu. On je oduvijek volio, kada je u šesnaestercu, dodati nekome drugome loptu, on je rođeni razigravač i zato ga suigrači prihvaćaju, a to nije lagano. Ne može svatko to raditi kao što to Luka radi - izjavio je trener i komentirao kako bi se osjećao da je sada u ulozi izbornika Zlatka Dalića (51).

- Trenerima, izbornicima nije lako, pogotovo ovakva utakmica, stalno si na iglama. Misliš si sve je super, sve si provjerio, ali onda još ideš još jednom provjeravati i za one stvari koje si 100% siguran. Dalić ne bude imao mira dok ne završi utakmica - objasnio je. Utakmicu protiv Rusa vidi kao dobru priliku za Vatrene jer Rusi nemaju takvu kvalitetu.

- Gledao sam Ruse, oni su srčana i borbena momčad, domaćini koji ostavljaju srce na terenu. Oni na taj svoj nedostatak kvalitete nadoknađuju kolektivnim duhom, nisu loši. Ipak kad bi uspoređivali naši u njihovu kvalitetu mi smo u prednosti, ali to ne mora ništa značiti. Ovo su knock out utakmice - rekao je u pozitivnom duhu trener koji vjeruje da ćemo biti u finalu.