Trener ne zna je li Šibenik dobio ili izgubio bod: 'Ovi su momci lavovi. Ostanak je još izvediv'

Šibenik i Gorica remizirali su 0-0 u posljednjoj utakmici 32. kola HNL-a na Šubićevcu koja je više značila domaćinima nego gostima. Na koncu objema momčadima ide po pod. Ili bi barem tako trebalo. Naime, još nije službeno poznato je li Šibenik podmirio dugove bivšim trenerima Damiru Čanadiju i Mariju Cvitanoviću do početka utakmice (navodno oko 370.000 eura). Ako nije, HNS će mu oduzeti bod ili dva. I tako za svaku utakmicu u idućih pola godine.

Trener Rajko Vidović ovako je komentirao dvoboj u kameru MAXSporta:

- Željeli smo pobijediti od prve minute, bili dobri i odigrali jako dobro protiv dobre Gorice koja nema poraza u pet utakmica. Bili smo bolji, imali bolje šanse, nismo zabili, moramo se okrenuti i boriti dalje. Imali smo 15-16 udaraca, tri-četiri u okvir gola. Kolega Carević to složi jako dobro i teško ga je probiti. Pokušali smo, ne mogu igračima ništa zamjeriti.

Golman Šibenika na posudbi iz Dinama Ivan Filipović dvaput je u nadoknadi htio u šesnaesterac Gorice, prvo mu je Vidović zabranio, a onda i dozvolio. Štoviše, pucao je u zadnjoj prilici na dvoboju s pet, šest metara i otišlo je preko gola.

- Prvi put nisam dao, drugi put je bio kraj pa sam ga pustio, bilo je blizu. To pokazuje koliko ovi dečki žele. Moramo se okrenuti idućoj utakmici i zaboraviti ovo.

HNK Šibenik i HNK Gorica sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Što je s dugovanjima, hoće li klubu oduzimati bodove?

- Nisam dovoljno upućen u to, a jako sam ponosan da imam priliku trenirati ove momke. Lavovi su kako se daju na treninzima i u svakoj utakmici. Kapa do poda. Moramo ovo privesti kraju i podvući crtu, vidjeti za koliko je to. Imamo još četiri utakmice, jako teške, pogotovo ova u petak u Varaždinu, jako brzo. Još je to matematički izvedivo, moramo pobjeđivati pa ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti - zaključio je Vidović.

Mario Carević početkom sezone bio je na njegovu mjestu, u međuvremenu su zamijenili pozicije. Bivši kapetan Hajduka sad vodi momčad prema ostanku.

- Dobar rezultat za nas jer smo u utrci za ostanak u ligi. Specifična utakmica, dobro smo je kontrolirali. Teško se pripremiti za Šibenik koji se bazira na Santiniju koji spušta lopte. Na količinu ubačaja može ti zalutati nešto, ali smo kontrolirali šesnaesterac. Nismo htjeli igrati s petoricom jer bismo se prerano uvukli, dobro je funkcioniralo s četvorkom. U drugom poluvremenu smo reagirali s trećim stoperom i bolje kontrolirali njihove bekove. Žao mi je zbog nekih situacija izlaska, ali odigrali smo pametno.

Hoće li u završnici prvenstva ići mirnije s obzirom na sedam bodova zalihe ispred Šibenika četiri kola do kraja?

- Ne možemo ići, sve je moguće. Pogotovo u HNL-u ove sezone, ne možeš ništa prognozirati. Napravit ćemo sve za dobar rezultat, nismo izgubili u zadnjih šest, nismo primili u zadnje tri. Moramo defenzivno biti stabilni, ubost ćemo još koju pobjedu. Ali nema opuštanja, ako se opustiš u jednu utakmicu padneš dolje i može biti panika.

Gorica je u zadnjih šest kola s tri pobjede i tri remija, zanimljivo, najbolja momčad lige.

- Ona pobjeda protiv Istre dala nam je samopouzdanja, neke stvari ti tad idu po inerciji, a puno puta kad si dolje, sitnice idu kontra tebe. Radimo i treniramo puno, nema opuštanja i to je ta sezona. Nadam se da ćemo ostvariti cilj i ostati u ligi, pripremati to na drugačiji način u idućoj sezoni - kaže Carević.

U nedjelju će Gorica gostovati kod Rijeke.

- Moramo se drugačije pripremiti za Rijeku, tamo nas čekaju drugačiji uvjeti i teren. Imam ideju što i kako, vidjet ćemo zdravstveno stanje i napraviti neki plan, možemo tamo napraviti nešto.

Nakon dvije utakmice zbog suspenzije Carević se vratio na klupu.

- Super, super. Nisam bio 100 godina, samo dvije utakmice.