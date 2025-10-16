Trener Osijeka: Angažirao sam statističku agenciju. Trebali smo biti treći ili četvrti, a ne deveti!

Derbi protiv aktualnog lidera HNL-a ne dolazi u dobrom trenutku za nogometaše Osijeka. Naime, momčad Simona Rožmana ima tek dvije pobjede i devet osvojenih bodova nakon devet odigranih kola, a u subotu dolazi u goste Dinamu na Maksimiru (18 sati).

Osijek je pokazao solidno izdanje, iako je izgubio u prvom i jedinom ovosezonskom okršaju od "modrih", koji su na Opus Areni slavili 2-0 u prvom kolu HNL-a. Sol na Osijekovu ranu bio je poraz od Slaven Belupa (1-2) u prošlom kolu. Ipak, Rožman vidi sunce na kraju tunela.

- Jedno vrijeme bilo je dosta dobrih stvari, u zadnjoj utakmici dosta loše. Ja ne bih uzeo posljednju utakmicu za neko mjerilo jer je uzorak ipak veći. Da imamo samo tri boda više, vjerojatno svi danas bili u nekom boljem raspoloženju. S druge strane mi sami smo svjestni da smo dužni u sljedećih devet krugova i mislim da smo čak i zaslužili da nas nešto negdje i nagradi. Što se tiče samog sadržaja, bilo je puno toga dobrog, a oni što ne valja želimo ispraviti - rekao je Rožman na konferenciji za javnost uoči utakmice.

- Probat ćemo ponoviti neke stvari koje smo ranije radili dobro i biti maksimalno fokusirani. Znamo gdje idemo, na drugoj strani je ekipa koja posjeduje veliku kvalitetu, jako ih respektiramo, ali se ne bojimo.. Svjesni smo i svojih dobrih strana, to moramo probuditi u nama, moramo probuditi u želju i osmijeh u nogometu.

Gorica i Osijek sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S igračima ima iskren pristup.

- Jako sam unutra i nakon svake utakmice sam maksimalno iskren. Pokažem emocije kada je dobro i pokažem emocije kada je loše. Sve što ja želim dobiti od igrača je apsolutna istina i ne glumim ispred njih. I svaki put kad oni sami znaju i onda kad analiziramo i pokažemo su oni svjesni svega, tako da ja ne trebam njima ništa odglumit ili lagati u lice da je dobro i kad nije dobro ili je obrano.

Trener Osijeka angažirao je jednu neovisnu statističku agenciju, čija analiza otkriva kako Osijek nije loš kao što bodovno stanje sugerira.

-To je prva stvar. Druga stvar što se tiče gdje radimo, ajmo reći, optimizam je taj što sam jednoj neovisnoj statističkoj agenciji dao da napravi analizu cijele naše lige i kada vi pogledate ove brojke mi trebamo biti treći ili četvrti u ligi, a danas smo deveti. Mi smo momčad koja je druga u ligi po broju dodavanja u posljednjoj trećini terena, druga po broju udaraca, četvrta po clean sheetovima, momčad koja je treća po broju oduzetih loptu. Da smo zabili samo dva gola više imali bi danas šest bodova više i danas bi pričali jednu drugu stvar. Ja sam svjestan toga i odgovor na pitanje je taj optimizam gradimo na tome šta smo već pokazali i što mislim da ova momčad može pružati. Posljednja utakmica nije uzorak, da smo odigrali dvije ili tri tako loše utakmice ja bih se zahvalio svima i otišao u Celje - istaknuo je Rožman.

Osijek: Osijek i Istra sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kapetan Vedran Jugović istaknuo je kako su za rezultate odgovorni i igrači.

- Veliki dio odgovornosti snose igrači. U našem mentalitetu je da bi sebe uvjerio da si zdrav, moraš da uvjeriti da je ovaj do tebe boletni. Ne postoji sektor u klubu koji ne snosi dio odgovornosti. Imam dojam kao da se počela prebacivati loptica, jedan tjedan je trener kriv, drugi tjedan igrači, a treći Uprava. Svi smo mi zajedno, mi smo ti koji ispručujemo na trenu ono što trenutno ne ispručujemo na razini na kojoj bi trebali - rekao je i nastavio...

- Činjenica je da smo na pripremama puno bolje izgledali i da smo ušli jako dobro u prvenstvo i u smislu sadržaja i u smislu igre. Mislim da su svi mogli biti zadovoljni po pitanju viđenog na treneru. Ostali smo tu uskraćeni bodovno i to je sigurno rezultiralo da dođe do prestipivanja, pogotovo ovdje kod nas gdje se uvijek nekog mijenja nakon tri, četiri kola. Ali takav je mentalitet i ne možemo pobjeći od toga. Tjedan dana prije prije Slaven Belupa nije bilo pitanje slijedi li momčad trenera. Dogodila nam se loša utakmicu u svim segmentima, mi jednostavno trebamo manje razgovarati, a više početi isporučivati na terenu za ono smo i plaćeni i dovedeni tu - rekao je Jugović.