Iako se Osijek "poskliznuo" u šesnaestini finala Hrvatskog kupa i ispao od drugoligaša Segeste, Bessone je stabilizirao momčad u prvenstvu
Trener Osijeka dao je igračima tjedan dana slobodno! 'Želim ih odmorne, puno tražim od njih'
Prošlo je osam kola Hrvatske nogometne lige, a Osijek nakon subotnjih utakmica drugoplasirana momčad prvenstva sa 16 bodova i pet pobjeda, samo tri manje nego što ih je imala u cijeloj prošloj ligaškoj sezoni. Argentinski stručnjaK Federico Bessone ljetos je preuzeo "bijelo-plave", a njegov je mandat, zasad, prilično uspješan.
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Iako se Osijek "poskliznuo" u šesnaestini finala Hrvatskog kupa i ispao od drugoligaša Segeste, Bessone je stabilizirao momčad u prvenstvu. Prošlog je vikenda Osijek odigrao jednu od svojih najboljih utakmica na Opus Areni i pobijedio Dinamo 4-2, a u subotu je uzeo bod (0-0) na teškom gostovanju u Varaždinu, nakon kojeg je Bessone dao momčadi tjedan dana slobodno. Prednost je to trotjedne reprezentativne stanke.
- Odlučio sam igračima dati slobodan tjedan. Nakon toga ćemo 28. rujna početi pripreme za utakmicu protiv Istre 1961. U tjednu ponovnog okupljanja planirali smo odigrati i prijateljsku utakmicu, za koju još čekamo potvrdu protivnika. Možda se pitate zašto ću igračima dati tjedan dana slobodno? Jako sam zahtjevan trener i puno tražim od svoje momčadi. Naporno radimo i zato mi je važno da se tijekom tih sedam dana bez treninga dobro odmore, osvježe i potpuno napune baterije - rekao je trener Osijeka.
Argentinac je itekako zadovoljan početkom sezone, ali smatra da njegova momčad ima prostora za napredak.
- Da me je prije sezone netko pitao bih li potpisao 16 bodova do reprezentativne pauze, naravno da bih - rekao je Bessone nakon utakmice. Šteta... Uz dva poništena gola pogodili smo i stativu. Imao sam osjećaj da možemo dobiti nešto više od ove utakmice, ali zadovoljan sam kako smo odigrali. U svakoj utakmici pokušavamo sve što je moguće da pobijedimo. Ponekad to nije moguće, ali kada već ne pobijedite, važno je ne izgubiti. Uzeli smo dobar bod na teškom gostovanju
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