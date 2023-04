Trener Osijeka o suspendiranom Ukrajincu: Ha, to se događa... Možda će potpisati grčki stoper

Gorica i Osijek sastaju se u subotu od 15 sati u sklopu 28. kola SuperSport HNL-a. NK Osijek presicu je održao dan ranije, nego što je uobičajeno, budući da je sutra Veliki petak.

'Nakon Rijeke dao sam igračima slobodno'

- Nakon Rijeke sam igračima dao slobodan dan. Atmosfera i ambijent na treningu su dobri, posebno ovaj tjedan, želim još jednom pohvaliti svoje igrače. Zadovoljan sam svime što smo pokazali protiv Rijeke. Ta utakmica potvrdila je i meni i igračima da sve što radimo na treningu ima smisla - rekao je trener Osijeka Borimir Perković pa dodao:

- Svjesni smo da smo odigrali dobro, da ima prostora i da ova ekipa može biti i mrvicu bolja. Nadam se da smo takvu prezentaciju spremni ponovi i u preostalim utakmicama.

Riječ je dobio i golman Marko Malenica.

- Protiv Rijeke smo odigrali jako dobru utakmicu. Trenerove ideje svakom utakmicom prikazujemo sve više. Niže od tog ne smijemo ići. Nadamo se da će se tako nastaviti u Gorici.

'Penal će pucati Lovrić'

Mladi talent, 16-godišnji krilni napadač Filip Živković, protiv Rijeke nije dobio ni minute. Ne tako davno Perković ga je hvalio, nazvao ga je 'frajerom'.

- I dalje je u mojim očima jako dobar, pozitivan, i dalje je frajer. Niste upoznati, a možda bi trebali biti. Bio je u pauzi s reprezentacijom, odigrao je cijele utakmice i recimo da je to najveći razlog što nije participirao protiv Rijeke. Trening je jako bitan za razvoj igrača, ali ništa se ne može mjeriti s utakmicom. Zato je jučer igrao za juniore. Imat će svoju minutažu do kraja sezone.

Ako bude penal, tko će šutirati? Mijo Caktaš promašio je četiri u nizu.

- Ako bude penal, pucat će ga Kristijan Lovrić.

Rekli ste da imate formulu kako ga revitalizirati?

- Mislim da je na dobrom putu da ponovno bude pravi. Pružio mi je ruku. Sluša, želi slušati. Ima veliku želju da se vrati, da igra onako kako je igrao kad je bio igrač Gorice.

'Čeberko? To se događa...'

Gorica se diže u formi.

- Meni su moji igrači bitni. Želim da igramo nogomet kakav smo igrali na Rujevici. Što je Malenica rekao, ispod toga nema, ne smijemo ići ispod toga.

Jevhen Čeberko nije u kadru, Šime Gržan je ozlijeđen... Podsjetimo, Čeberko je nedavno dobio ponudu iz MLS-a. Osijek je ponudu odbio, a igrač je odbio putovati u Rijeku na utakmicu. Kako to sve izvući, pripremiti za Goricu?

- To je nešto što se događa u nogometu. Treneri trebaju biti spremni i na takve situacije. Imamo igrača koji su u stanju i mogu pokriti te pozicije.

Mihael Žaper je silom prilika protiv Rijeke iz veznog reda vraćen na poziciju stopera.

- Mihael je prije nego što sam došao igrao tu poziciju. Žaper je došao kod mene i rekao: 'Treneru, to nije moja prirodna pozicija, ali igrao sam je kod vašeg prethodnika (Renea Pomsa, op. a.), odigrao sam na toj poziciji 20 utakmica i spreman sam to ponovno igrati ako treba'. E, to je frajer. To je gesta čovjeka i igrača koji razmišlja o momčadi, koji ne ističe sebe, ne gura se u prvi plan - rekao je trener Osijeka pa dodao:

- Rekao sam mu: Vrte mi se u glavi druga imena..., ali kad sam vidio njegov gard, figuru, osobnost. On može biti lider ove momčadi. Na prvoj presici sam rekao da ga cijenim, to je i potvrdio nakon ovih mjesec dana što sam bio u klubu. Spreman je voditi ovu momčad do novih pobjeda.

'Hoće li potpisati Grk? Ne znam...'

U kadar se vraća lijevi bek Marin Leovac. Međutim, sjajnu utakmicu na toj poziciji protiv Rijeke odigrao je Mario Jurčević.

- Ne bi bilo pošteno od mene da Mario ne zaigrao i protiv Gorice.

Tko će na desnog beka, ozlijedio se Šime Gržan?

- Nail Omerović silom prilika odradio je to u Rijeci, kad se Gržan ozlijedio (Omerović je inače krilo, op. a.). sve što je odigrao, odigrao je jako dobro. Moguće da mu to bude u perspektivi to prva pozicija. Ima karakteristike za to. Motoričan je, eksplozivan. Treba ga polako usmjeravati. To je pozicija u kojoj nije teško prihvatiti zahtjeve u oba pravca.

U Osijeku već neko vrijeme trenira grčki stoper Stefanos Evangelou. Na probi je. Hoće li potpisati?

- Ne znamo još ništa. Možda nešto bude ovaj tjedan...

