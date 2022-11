Trener Osijeka: Pa ako je to penal, onda bismo ih imali po pet-šest na svakoj utakmici

Rene Poms preporodio je Osijek otkako je zamijenio Nenada Bjelicu. Približili su se Osječani vrhu nakon katastrofalnog ulaska u sezonu, u prošlom kolu pobijedili Dinamo i napunili se samopouzdanjem.

No, na Poljud nije stigla ta momčad. Već ona s početka sezona. Blijedi i neprepoznatljivi Osijek izgubio je od Hajduka (3-1) u 16. kolu HNL-a.

Za Splićane su zabijali Sahiti, Livaja i Mlakar, a jedini za goste zabio je Leovac. Osijek se solidno držao u prvom dijelu, imao nekoliko šansi, izjednačio je na 1-1 u posljednjim sekundama, ali igrači kao da su ostali u svlačionici nakon predaha. Samo je jedna momčad igrala u nastavku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nema se puno za reći. Nismo bili dobri, prvi gol Hajduka bio je naš poklon. Zabili smo na kraju prvog poluvremena, nadao sam se da je to dobro za naš mentalitet i da ćemo biti puno bolji u drugom poluvremenu. Ali nije bilo... Možemo razgovarati o penalu, ali kad smo primili drugi gol, to je bilo to.

U 69. minuti, pri rezultatu 1-1, Barišić je loptu dirao rukom, a ciparski sudac Menelaus pokazao je na bijelu točku nakon što je pogledao snimku. Ta odluka odlučila je pobjednika. Livaja je bio precizan za 2-1. Netipično za njega, ali Poms se ovaj put obrušio na suca.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ako je to penal, onda bismo ih imali pet – šest na svakoj utakmici. Nije to bio razlog našeg poraza, ali Hajduk nije imao priliku u drugom dijelu do penala. Penal je okrenuo utakmicu, ali mi moramo reagirati bolje nakon primljenog gola.

Osijek je bio nikad lošiji, koji je razlog da ste bili tako loši?

- Ni ja ga nisam vidio. Pogotovo nakon Dinama. Teško je analizirati sada, ali razočaran sam da smo izašli bez emocija i bez pritiska. Ne mogu naći ništa pozitivno od moje momčadi večeras.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na pitanje ostaje li na klupi, dobili smo diplomatski odgovor.

- Ja sam trener, to pitanje nije za mene.

Najčitaniji članci