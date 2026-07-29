Trener Pafosa: Nije bio realan rezultat u Splitu. Strast je velika

Hajduk je na Poljudu svladao Pafos u prvom susretu drugog pretkola Europske lige 2-0 na Poljudu. Šegina majstorija iz slobodnog udarca i gol Melnjaka donijeli su "bilima" prednost koju nosi na Cipar. Gonzalo Garcia najavio je uzvrat, a nakon njega isto je učinio i trener Pafosa, Ricardo Sa Pinto.

- Sutra nas očekuje drugačija utakmica jer igramo na svom terenu. Rezultat 2-0 iz prve utakmice nije bio realan. Jasno je da moramo biti efikasni i napraviti preokret. Puno smo radili i ključ će biti da zabijemo - rekao je Sa Pinto.

Rekao je kako se momčad još slaže te poručio navijačima da vjeruju:

- Kao trener, volio bih da sezona počne tek kada prijelazni rok završi. U ovom trenutku moje su misli, kao i misli mojih igrača, usmjerene isključivo na sutrašnju utakmicu. Neka navijači vjeruju da možemo preokrenuti rezultat i neka nam pruže podršku u ovoj borbi. Ova je momčad ostvarila velike stvari i dokazali smo da živimo za klub. Sutra ćete vidjeti momčad koja će igrati s velikom strašću.

Hajduk ako prođe Pafos u trećem pretkolu ide na austrijski Salzburg. Ako ispadne od Ciprana, u trećem pretkolu Konferencijske lige igrat će protiv pobjednika Dinama iz Tbilisija i FK Žalgirisa (Dinamo je dobio prvi susret 3-0).