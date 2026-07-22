Trener Pafosa pozvao je svog nekadašnjeg suigrača Milana Rapajića na sutrašnju utakmicu

Trener Pafosa Ricardo Sá Pinto krajem prošle sezone preuzeo je momčad koja je ostvarila sjajne uspjehe u Ligi prvaka. U međuvremenu se mnogo toga promijenilo, ali ne i cilj koji su pred njega i momčad postavili ruski vlasnici - osvajanje naslova prvaka i plasman u ligašku fazu jednog od europskih natjecanja. Na tom im putu stoji Hajduk.

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Koji bi vas rezultat sutra zadovoljio?

- Ovo je naša prva utakmica u sezoni i vrlo je važna. Čeka nas težak susret protiv kluba velike i duge povijesti te iskusnih igrača. Svjesni smo što nas čeka. Želimo odigrati dobru utakmicu i ostvariti sjajan rezultat, a to je pobjeda. Ako ne pobijedimo, zadovoljio bi nas barem remi.

Što planirate kada je riječ o igračkom kadru?

- Svakodnevno radimo na jačanju momčadi i ne želimo izgubiti nijednog igrača. Uspijemo li se pojačati, učinit ćemo to. Neki su igrači otišli, a neki došli. Rekao bih da smo započeli proces. Doveli smo nekoliko zanimljivih igrača od kojih mnogo očekujemo, ali oni moraju proći razdoblje prilagodbe. Imamo dobru momčad i, kao što sam ranije rekao, možemo napredovati. Izgubili smo sjajne igrače, među ostalima i Oršića, a oni koji su stigli moraju ih nadomjestiti. Imamo i ozlijeđene golmane, ali nadamo se njihovu povratku. Neki su igrači još ozlijeđeni, no mogli bi konkurirati barem za uzvrat. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Koliko su spremni igrači koji su nastupali na Svjetskom prvenstvu?

- Spremni su za nastup.

Došli ste neposredno prije kraja sezone. Koje kvalitete želite dodati momčadi?

- Dobro smo počeli i osvojili Kup, što nas je i dovelo ovamo. Ova momčad ima duh kakav volim, dobar mentalitet i kvalitetu. Srećom, nemamo problema s novcem i na nama je samo da treniramo i igramo. Ideja ostaje ista i ništa ne mijenjamo. Radimo, dovest ćemo još neke igrače i pokušati napredovati. Pozitivan sam. Borit ćemo se za sva tri domaća trofeja i nastojati što dalje dogurati u Europi. Idemo korak po korak. Najprije nas čeka Hajduk, velika momčad i velika borba. Nadam se da možemo proći dalje.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Jeste li igrali s nekim hrvatskim igračima?

- Jesam. Sjećam se Milana Rapaića i nadam se da će sutra doći na utakmicu te da ću ga susresti. Milan je sjajan. Znam kakvu kvalitetu imaju hrvatski igrači. Imate mnogo mladih igrača, kao i Srbija, a mi Portugalci pratimo ovo tržište. Nogomet je univerzalan. Imamo mnogo igrača iz različitih zemalja, ali nije riječ samo o igračima, nego i o okruženju koje stvara velik pritisak na njih i suce. Moramo se tomu prilagoditi i ostvariti dobar rezultat. Očekujem da to možemo napraviti.

Koliko ste udaljeni od vrhunca forme?

- Hajduk je možda fizički spremniji od nas jer je već odigrao dvije utakmice. Vjerujem da smo spremni, ali moramo biti ozbiljni. Počeli smo dovoditi igrače i treba nam vremena, no sutra će igrati oni koji su već dugo ovdje i koji su mi pokazali da mogu igrati. Svi su potpuno usredotočeni i motivirani za ovaj susret. Bit će gladni uspjeha i nadoknadit će nedostatke koje imamo. Nećemo dobiti drugu priliku. Moramo se ponašati kao momčad, igrati kao braća, jedan za drugoga, i održavati dobru ravnotežu.

Foto: HNK Hajduk

Uz trenera je na konferenciji za medije bio i legendarni Brazilac David Luiz, koji je unatoč godinama i dalje gladan nogometa.

- Ambiciozan sam kao kada sam bio mlad. Ovo je nova stranica moje karijere i veliki test na početku sezone. Moramo slijediti plan i zadržati pravi mentalitet te igrati s duhom i strašću kao i dosad.

Igrali ste na najvišoj razini. Kakva su vaša očekivanja?

- Kao što je trener rekao, imamo momčad koja se može boriti za naslove. Kada ste u takvom klubu, sretni ste, borite se za najviše ciljeve i dajete sve od sebe.

Foto: HNK Hajduk

Igrali ste s Mateom Kovačićem, a protiv Hrvatske ste izgubili na Svjetskom prvenstvu.

- Uvijek mi je bilo drago igrati s Hrvatima. Kovačić je jedan od najboljih igrača s kojima sam igrao. Ima pravi mentalitet i želi napredovati svakoga dana. Sutra nas čeka velika momčad, sjajna atmosfera i spoj iskusnih i mladih igrača. Mi koji igramo nogomet radujemo se takvoj atmosferi. Sutra je poseban dan za sve nas.

U godinama ste...

- Tko je u godinama, ha, ha, ha... Nogomet je fizički evoluirao i od igrača se mnogo očekuje. Puno radim, želim biti profesionalac, pazim kako se odmaram i što jedem, a trener mi pomaže da se prilagodim utakmicama. I dalje uživam u nogometu. Privilegiran sam što sam zdrav. Bog mi je dao priliku igrati nogomet i nemam problema. Na kraju dana tako moramo prihvatiti život. Zahvalan sam Bogu na zdravlju i nogometu, a jedino što moram jest davati sto posto na treninzima i utakmicama te tako zahvaliti navijačima.