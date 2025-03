Trener parkoura: Skakanje djeci pomaže u razvoju, opasnosti se kriju u korištenju tehnologije

Parkour klubu Zagreb postoji tek godinu dana, a već se može pohvaliti brojnim uspjesima djece i mladeži koja trenira. Tu svakako treba spomenuti prisustvovanje seniorskih kategorija na Svjetskom kupu u Montpellieru, juniorsko zlato u disciplini speed na međunarodnom natjecanju u Bratislavi prošlog ljeta, osvajači su zlatnih, srebrnih i brončanih medalja te ekipnih pehara u više dobnih kategorija na lanjskom prvom održanom državnom Prvenstvu Hrvatske u Parkouru. Tu je i ulazak u juniorsko polufinale na 1.održano Svjetsko Prvenstvu u Japanu, seniorske kategorije prisustvovale su na Svjetskom prvenstvu u Japanu.

Djeca su briljirala i na ovogodišnjem Kupu Hrvatske na kojem su pokupili medalju skoro u svakoj kategoriji, a na kojem su seniori izborili odlazak na dva Svjetska Kupa koji će se održati u svibnju ove godine u Amsterdamu i Montpellieru. Sara Matrljan (seniorka), Luka Pokupec (senior) i Lovro Crnarić (lanjski juniorski zlatni i od ove godine senior) putuju na Svjetske kupove u Amsterdam i Montpellier i bili su na svjetskom prvenstvu u Kitakyushu.

Provjereni teneri

- Trenutačno naš klub broji 50-ak aktivnih članova što je odlično u odnosu na činjenicu da postojimo svega godinu dana te broj članova svaki mjesec raste - kaže nam Miroslav Pečatnik, glavni trener i izbornik i dodaje kako je činjenica da velika većina odraslih još uvijek ne zna što je to parkouru. Ako su nekad i čuli za parkour, onda je to kroz videe skakanja sa zgrade na zgradu, što opet stvara jednu specifičnu sliku koja ga ne opisuje ni približno točno. Kod mlađe populacije je to puno drugačije zbog prisutnosti društvenih mreža.

- Ako pak gledamo s aspekta profesionalnog sporta, unatrag godinu-dvije počele su se događati promjene u HR te je tako od početka prošle godine parkour pripao pod nomenklaturu sporta kao jedna od grana gimnastike. Od lani ima sve više gimnastičkih klubova koji u svom programu imaju parkour, a malo ljudi zna da je Parkour klub Zagreb prvi izvorni i u ovom trenutku jedini parkour klub u HR pa čak i u regiji! - govori nam.

Veliku pažnju posvećuju i odabiru trenera. Prvo i osnovno je da moraju znati raditi s djecom, imati osjećaj za djecu te moraju imati iskustva u treniranju parkoura.

- Imamo izuzetno visoke kriterije za odabir jer znamo što učimo naše članove te kakvo im znanje želimo prenijeti dalje. Važni su nam ljudi koji znaju nadahnuti djecu da budu sami sebi bolji ljudi. Glavni trener Parkour klub Zagreba (PKZG) je seniorski izbornik hrvatske parkour reprezentacije. Ima 21 godinu iskustva u radu s djecom i odraslima te trenira parkour preko 15 godina. Međunarodni je sudac za parkour, trener je kondicijske pripreme sportaša. Pomoćni treneri su studenti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu te su s nama bili dugi niz godina kao polaznici, a sada i kao dio parkour reprezentacije - objašnjava nam Miroslav Pečatnik i ističe da svaki od trenera zna svako dijete ponaosob. Nisu, ističe, od onih klubova u kojima se treneri mijenjaju stalno jer smatraju da to narušava kvalitetu. Djeci je potreban netko tko ih poznaje, kome vjeruju i u koga se mogu ugledati. Roditeljima poručuje da podrže svoju djecu da budu spretniji, da se ne boje i da ih puste da budu djeca.

- U današnje vrijeme opasnosti dolaze iz tehnologije, dok ih treniranje u klubu i van kluba spašava te im pomaže u psihofizičkom razvoju - kaže Miroslav i poručuje roditeljima da podrže djecu u njihovoj sreći dok skaču.

Djeca znaju gdje je granica

I roditelji su svjesni da njihovi strahovi često sputavaju djecu.

- Ponekad smo im mi veća prepreka od prepreka koje su ispred njih i njih samih. Kao roditelja me bilo strah gledati sina kako skače, što je bio stariji skakao je s višeg, radio je teže elemente, svaki put me je bilo strah gledati ga. Nakon nekog vremena se navikneš i shvatiš da zapravo cijelo ovo vrijeme nije bilo nikakvih opasnosti osim one u mojoj roditeljskoj glavi, koja je bila zapravo neosnovana jer je on u svakom trenutku znao svoje granice i što radi - kaže nam jedan od roditelja, a Miroslav ga nadopunuje da članove uče da dobro znaju gdje su im granice, da poštuju okolinu, mjesto na kojem treniraju, da provjeravaju prepreke i da budu 100% sigurni prije nego što odluče izvesti određeni element.

- Na našim treninzima uvijek je prisutno dvoje ili troje trenera. Poligon prolaze jedno po jedno dijete, a na „težim“ točkama uvijek netko asistira ako ima potrebe za tim. Činjenica je da na parkouru ima manje povreda nego u nekim drugim sportovima. Možda zbog toga što se radi više na specifičnim metodama razvoja motoričkih sposobnosti, brušenja tehnike i pomicanju granica korak po korak kako bi mentalno bilo u balansu s fizičkim - govori Miroslav i naglašava kako je parkour mentalna i fizička disciplina . Na treninzima u dvorani ili vani koriste se prepreke koje se nastoje savladati i svatko nekad dođe do trenutka gdje misli da nešto ne može, što se vježbom i upornošću uvijek pretvori u: "uspio/jela sam!", a to se onda prenosi i na druge aspekte u životu.

- Parkour je igra i kao takav u svojoj je srži kreativan što razvija drugačiji način razmišljanja. Parkour je sam po sebi individualna disciplina u kojoj si na kraju uvijek sam i odgovoran za svoje postupke i odluke, ali u isto vrijeme jako povezuje ljude i izrazito je naglašeno prijateljstvo i podrška čak i više nego u nekim drugim individualnim sportovima/disciplinama. To nas dovodi do jedne od važnije premise Yamakasi skupine s kojima smo učili i trenirali te vodili radionice zajedno je: "We start together, we finish together!" Zajedništvo je temelj parkoura - zaključuje.