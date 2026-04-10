ŠOK NA TRENINGU

Trener poljske reprezentacije (49) se iznenada srušio i umro

Poljska tuguje za nogometnom ikonom. U 49. godini preminuo je Jacek Magiera, pomoćni trener izbornika reprezentacije i čovjek koji je s Legijom pokorio Poljsku te igrao Ligu prvaka

Poljski nogometni savez objavio je s dubokom tugom vijest o smrti Jaceka Magiere, pomoćnog izbornika poljske reprezentacije. Magiera je preminuo u 49. godini života, a savez izražava najiskreniju sućut njegovoj obitelji i moli javnost za poštivanje njihove privatnosti. Pozlilo mu je na treningu trčanja i nije mu bilo pomoći.

Magiera je prve nogometne korake napravio u Rakówu iz Częstochowe, gdje je i debitirao u elitnom poljskom rangu. Najveći trag ostavio je u varšavskoj Legiji, za koju je igrao od 1997. do 2006. godine. S klubom iz prijestolnice osvojio je dva naslova prvaka, poljski Kup, Superkup i Ligaški kup. Tijekom karijere, koju je završio u Cracoviji, nastupio je 233 puta u Ekstraklasi i postigao 25 golova.

Posebno se istaknuo u mlađim uzrastima reprezentacije, 1993. godine osvojio je Europsko prvenstvo s U-16 selekcijom, dok je kao kapetan predvodio U-17 reprezentaciju do četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu.

Odmah nakon umirovljenja 2006. godine, Magiera je prešao u trenerske vode. Radio je kao pomoćnik u U-18 reprezentaciji i Legiji, a 2016. godine preuzeo je prvu momčad Legije. Vodio je klub u Ligi prvaka, gdje je osvojio treće mjesto u skupini, te je u sezoni 2016./2017. proslavio naslov prvaka Poljske.

VOLJENI MISTER Srna se oprostio od Lucescua: Nisi bio samo trener, već i sjajna osoba. Uvijek ću ti biti zahvalan
Srna se oprostio od Lucescua: Nisi bio samo trener, već i sjajna osoba. Uvijek ću ti biti zahvalan

Nacionalni savez mu je 2018. povjerio U-20 reprezentaciju s kojom je stigao do osmine finala Svjetskog prvenstva, nakon čega je vodio i U-19 selekciju. U klupski se nogomet vratio 2021. na klupu Śląska Wrocława s kojim je sezone 2023./24. osvojio titulu viceprvaka države. Od srpnja 2025. godine Magiera radio je kao pomoćni trener izborniku Poljske reprezentacije Janu Urbanu.

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
EKSKLUZIVNO

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'

Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez
FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge
LJUBAVNA AFERA

FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge

Romarijev bivši suigrač iz Barcelone, legendarni Hristo Stoičkov, jednom je izjavio da su Romárija u životu zanimali samo "nogomet i j****ina"

