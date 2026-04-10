Trener poljske reprezentacije (49) se iznenada srušio i umro

Poljski nogometni savez objavio je s dubokom tugom vijest o smrti Jaceka Magiere, pomoćnog izbornika poljske reprezentacije. Magiera je preminuo u 49. godini života, a savez izražava najiskreniju sućut njegovoj obitelji i moli javnost za poštivanje njihove privatnosti. Pozlilo mu je na treningu trčanja i nije mu bilo pomoći.

Magiera je prve nogometne korake napravio u Rakówu iz Częstochowe, gdje je i debitirao u elitnom poljskom rangu. Najveći trag ostavio je u varšavskoj Legiji, za koju je igrao od 1997. do 2006. godine. S klubom iz prijestolnice osvojio je dva naslova prvaka, poljski Kup, Superkup i Ligaški kup. Tijekom karijere, koju je završio u Cracoviji, nastupio je 233 puta u Ekstraklasi i postigao 25 golova.

Posebno se istaknuo u mlađim uzrastima reprezentacije, 1993. godine osvojio je Europsko prvenstvo s U-16 selekcijom, dok je kao kapetan predvodio U-17 reprezentaciju do četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu.

Odmah nakon umirovljenja 2006. godine, Magiera je prešao u trenerske vode. Radio je kao pomoćnik u U-18 reprezentaciji i Legiji, a 2016. godine preuzeo je prvu momčad Legije. Vodio je klub u Ligi prvaka, gdje je osvojio treće mjesto u skupini, te je u sezoni 2016./2017. proslavio naslov prvaka Poljske.

Nacionalni savez mu je 2018. povjerio U-20 reprezentaciju s kojom je stigao do osmine finala Svjetskog prvenstva, nakon čega je vodio i U-19 selekciju. U klupski se nogomet vratio 2021. na klupu Śląska Wrocława s kojim je sezone 2023./24. osvojio titulu viceprvaka države. Od srpnja 2025. godine Magiera radio je kao pomoćni trener izborniku Poljske reprezentacije Janu Urbanu.