Trener Rijeke: Imamo iskustva za ovakve utakmice. Znamo što će biti ključno za dobar rezultat

Nakon remija u Koprivnici (1-1), Rijeka se okreće europskim izazovima. U drugom kolu Konferencijske lige na Rujevici će ugostiti Spartu Prag. Hrvatski prvak daleko je od prošlosezonskih predstava, jako se muči, mnogi igrači su izvan forme, ali navijači se nadaju da bi ova utakmica mogla biti prekretnica sezone koja će razbuditi momčad.

Podsjetimo, Riječani su u prvom kolu izgubili od Noaha (1-0), dok su Česi slavili protiv Shamrocka (4-1). Utakmicu su najavili trener Victor Sanchez i desni bek Ante Oreč.

- Pred nama je veliki izazov i velika prilika za našu momčad. Jako smo, ali stvarno jako motivirani za ovu utakmicu. Malo smo bili zabrinuti zbog vremenskih uvjeta proteklih dana, palo je puno kiše, no imamo izvrsne uvjete za rad. Teren je malo mekan, ali dovoljno dobar za igru i za način nogometa koji želimo igrati. Ekipa je puna motiva, čeka nas veliki izazov, ali i velika prilika. Igramo protiv vrlo zahtjevne momčadi, čvrstog i kvalitetnog protivnika koji ima odličnog trenera - rekao je trener Victor Sanchez.

Nekoliko igrača nije završilo posljednji trening, ali Španjolac nije htio previše o tome.

- Što se tiče zdravstvenog stanja u momčadi, pričekat ćemo još jedan dan. Imamo nekoliko igrača s manjim problemima i ne želimo prerano izlaziti s informacijama. Uoči utakmice ćemo vidjeti hoće li svi biti spremni.

Rijeka ima tek dvije pobjede u HNL-u nakon deset kola i drži poražavajuće sedmo mjesto, ali Sanchez tvrdi kako je atmosfera dobra i da igrači vjeruju u ono što rade.

- Osjeća se ta posebna atmosfera pred europske utakmice. Imam dosta iskustva u takvim susretima, a i igrači to osjećaju. Svi pokazuju veliku želju i pravi natjecateljski duh. Igrati u Europi je najveća pozornica za svakog nogometaša. Kao što sam rekao, čeka nas velik izazov, ali vjerujem da je ova momčad dovoljno hrabra da se s tim nosi na pravi način. Želimo iskoristiti prednost domaćeg terena, energiju s tribina, i od prve minute pokazati identitet naše igre. Važno je da navijače “uvedemo” u utakmicu, to puno znači na domaćem terenu. Kad sam bio suparnik Rijeke, osjetio sam koliko navijači nose ekipu, koliko daju podršku svakom igraču i svakoj akciji. To će i protiv Sparte biti ključno. Siguran sam da će nas publika nositi od početka do kraja.

Sparta je proteklog vikenda iznenađujuće kiksala kod Slovacko (0-0), ali i dalje drže prvo mjesto u češkom prvenstvu ispred Slavije.

- Taktički su dobro organizirani, mogu igrati u više sustava, graditi igru s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji, često rotiraju pozicije u napadu. Mogu igrati kombinatorno, ali i izravno, s dugim loptama u prostor. Bit će to izazovan susret, ali vjerujemo u svoje mogućnosti i osjećamo da smo spremni.

Što će biti ključno za osvojiti tri boda?

- Za nas je ključ uvijek isti, želimo biti dominantni u posjedu lopte i maksimalno iskoristiti prilike koje stvorimo. Kad imamo dobar posjed, stvaramo šanse i tada smo blizu pogotku. Ključno je biti precizan u završnici, završno dodavanje i udarac moraju biti na visokoj razini. Na tome stalno radimo jer upravo tu se utakmice odlučuju. U obrani, kao i u napadu, važno je biti čvrst u duelima, to vrijedi za sve linije momčadi. Fizička priprema igra veliku ulogu i mislim da smo u tom segmentu jako napredovali.

Kapetan Martin Zlomislić je izvan forme, kao mnogi nositelji iz prošle sezone, ali Sanchez mu vjeruje:

- Nemamo nikakvih briga oko golmana.

Ante Oreč je, pak, rekao:

- Motivirani smo, predstavljamo Rijeku u Europi, na domaćem terenu pred našim navijačima. Čeka nas teška utakmica, dobar suparnik i fizički moćna momčad. Atmosfera u svlačionici je sjajna, pred nama je velika utakmica i svi smo jako motivirani. San svakog igrača je igrati protiv europskih momčadi i sada imamo tu priliku. Jedva čekamo istrčati na teren. Osjećam se dobro, spreman sam i ne mogu dočekati početak utakmice.

Zašto Rijeka ove sezone ima problema sa finiširanjem utakmica?

- Prošle sezone smo znali zadržati prednost i uzeti sva tri boda kad bismo poveli. Znali smo primiti neke nesretne golove, možda nam je u nekim trenucima nedostajalo i malo sreće. Novi trener donio je nove zahtjeve i trebalo je malo vremena da ih usvojimo, ali mislim da sada izgledamo sve bolje i da ćemo to pokazati na terenu.

Malo o Sparti...

- Sparta je vrlo snažna i kvalitetna momčad. Imaju fizički izuzetno jake i brze igrače, koji mogu ponavljati visoki intenzitet tijekom cijelog susreta. Kad ih analizirate, vidite da su vrlo zahtjevan protivnik u svakom smislu - kazao je Oreč.