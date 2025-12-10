Trener Rijeke: Ja nisam dobio nikakav poziv od Slovenije, a samopouzdanje nam je veliko

Rijeku očekuje težak zadatak u Konferencijskoj ligi. U četvrtak u 21 sat na Rujevicu stiže slovensko Celje koje u napadu predvodi ubojiti hrvatski napadač Franko Kovačević. Nogometašima Victora Sancheza su prijeko potrebna tri boda kako bi ostali na mjestima koje vode u sljedeću fazu natjecanja, ali Celje ima devet bodova i u izrazito je dobroj formi. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

- Važna utakmica je pred nama, dobra prilika da pokušamo osvojiti tri boda. Po mom mišljenju, to bi nas približilo sljedećoj fazi natjecanja. Zato nam je cilj u posljednje dvije utakmice ići na dvije pobjede i pokušati biti što više na ljestvici. Ali najprije se moramo usredotočiti na ovu utakmicu, koja će biti teška kao i uvijek. I ranije smo igrali vrlo zahtjevne susrete protiv jakih protivnika ili u složenim uvjetima, kao što je bilo u Gibraltaru. Osjećamo da smo spremni, momčad ima samopouzdanja i vjerujemo da pred našim navijačima možemo odigrati dobru utakmicu i osvojiti tri boda što nam je cilj - rekao je Sanchez.

Zatim je komentirao Celje.

- Pa, to je momčad s vrlo jasnim obrascima igre. Dugo rade s istim trenerom. Imaju sve mogućnosti za razvoj projekta. Prošle sezone smo se u Sloveniji borili protiv njih, a oni i dalje napreduju. Prednost kontinuiteta je u tome što su svi usklađeni s profilima igrača potrebnima za njihov model igre. Sve to rade vrlo dobro, od stručnog stožera do uprave. Imaju projekt, razvijaju projekt i zato Celje trenutno igra na ovoj razini. Drago mi je zbog kolege Riere, prošle sezone smo bili suparnici, ali imamo vrlo dobar odnos i stvarno mi je drago da španjolski treneri uspijevaju i izvan Španjolske - rekao je pa odgovorio na pitanje može li se očekivati utakmica s puno golova:

- Može se dogoditi svašta. Nogomet je vrlo kompleksna igra. Po mom mišljenju, čak je i kompleksniji nego što ljudi misle, jer se može igrati na jako mnogo načina. Čak i kad pripremite utakmicu za određeni stil, tijekom susreta može nastati niz situacija i morate biti spremni na sve. Nogomet je nevjerojatna igra i ma koliko analize radili, koliko god duboko išli, nogomet će uvijek biti veći od svih nas. Zato kao trener uvijek imam na umu da nogomet nije moguće u potpunosti kontrolirati i da najviše pripada igračima na terenu.

Nogometaši Rijeke odradili trening uoči utakmice protiv Celja u Konferencijskoj ligi | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Još jednom se osvrnuo na Celje i njihov stil igre.

- Što se tiče njihova stila igre, sve je prilično jasno. U fazi napada jako drže do posjeda. Izgradnju počinju u sustavu 3+2 ili 3+1, ponekad pređu i na 4-3-3. Imaju različite varijante, ali sve proizlaze iz želje da kontroliraju utakmicu kroz posjed. Igraju vrlo široko, s puno krilnih igrača, brzih, opasnih, tehnički jakih. U obrani idu “čovjek na čovjeka” po cijelom terenu. Možda je upravo zato ciljano doveden jak kondicijski kadar, jer ta vrsta obrane traži ogroman fizički napor. Nastoje zadržati jednog slobodnog igrača u zadnjoj liniji, često situacija bude jedan njihov napadač protiv dva stopera, ali obično igraju s dva stopera. Općenito, to je njihov stil. Znamo to unaprijed, ali imaju i element iznenađenja, jaki su i u prekidima. Svaki put kad igrate protiv Celja i Riere, znate da vas čeka zahtjevna utakmica. Mi smatramo da smo se pripremili na najbolji mogući način. Jako sam zadovoljan formom naših igrača i napretkom iz utakmice u utakmicu. To mi je najvažnije, samopouzdanje koje dobivamo iz tjedna u tjedan i činjenica da rastemo. Mislim da smo spremni za ovu važnu utakmicu - rekao je Sanchez, a o ozljedama kratko rekao da je situacija slična kao i do sada.

Za kraj se dotaknuo poziva od Slovenskog nogometnog saveza.

- Prije svega, ovdje smo zbog utakmice i potpuno sam posvećen Rijeci. Jako sam sretan ovdje. Uključio sam se u klub koji mi daje sve što mi treba, odlične uvjete i sjajnu radnu atmosferu. Osjećam se odlično i želim biti ovdje dugo, kako bih pomogao momčadi da bude što više na ljestvici. Što se tiče Slovenije, ne pratim vijesti jer sam fokusiran na svoj posao. Rekli su mi jučer za tu informaciju, ali ja nisam primio nikakav poziv. Imam veliko poštovanje prema Slovenskom nogometnom savezu, ondje sam vodio Olimpiju jednu sezonu i zahvalan sam jer sam zahvaljujući tom poslu ovdje. Ali nisam dobio nikakvu ponudu i potpuno sam fokusiran na Rijeku. Opcije za izbornika? Trenutno razmišljam isključivo o Rijeci - zaključio je Sanchez.