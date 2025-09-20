Trener Rijeke: Naša očekivanja su velika. Pripremam momčad za novi naslov prvaka Hrvatske

Teško je promijeniti stvari u nekoliko dana, izjavio je to trener Rijeke Victor Sanchez u konferenciji za javnost uoči utakmice sedmog kola HNL-a protiv Vukovara 1991. Riječani su jedinu pobjedu u HNL-u ostvarili u prvom kolu, a aktualni je prvak uoči novog kola tek na osmom mjestu ljestvice sa šest bodova i dva poraza.

Unatoč tome, novi trener Sanchez, koji je debitirao prošli vikend u remiju protiv Lokomotive u šestom kolu pa izbacio Maksimir u Kupu, vjeruje u poboljšanje forme na Rujevici.

- Uvijek očekujemo ići na pobjedu. Vidjet ćemo kakav će biti teren jer su mi rekli da se igra jedna utakmica za vikend i da možda neće biti u najboljem stanju. Nastavljamo s pripremom utakmice, analizom suparnika kako bismo odredili posljednje detalje i početnu postavu. Imamo velika očekivanja i pobjedu kao cilj - rekao je Sanchez.

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Luka Menalo na konferenciji HNK Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Utakmica se igra u ponedjeljak u 18 sati, a Riječanima u prilog ide činjenica kako će u subotu (17 sati) snage odmjeriti dva najbolja hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, koji imaju po 13 bodova.

- Kada želiš pobjeđivati u svakoj utakmici onda nema dodatnog pritiska. Imamo velika očekivanja od samih sebe i svakoj utakmici pristupamo na taj način - rekao je

Iako još nije imao vremena da ostavi svoj pečat, Sanchez je zadovoljan igračima.

- Zadovoljan sam jer su igrači jako fokusirani. Teško je promijeniti stvari u nekoliko dana, ali njihov odnos je jako dobar što pomaže da brže usvoje nove automatizme i način igre. Zadovoljan sam time i nastavljamo naporno raditi kako bismo što prije i što bolje usvojili nove zahtjeve u napadačkom i obrambenom dijelu. Zadovoljan sam i kako smo odigrali u Kupu, vidjeli smo dobre stvari. Kreirali smo puno prilika, imali smo 40-ak jako dobrih napadačkih akcija, samo nam završnica nije bila najbolja. Najvažnije je da kreiramo prilike, a kada je tako onda si bliže pobjedi - kazao je Sanchez.

Izjavio je kako priprema momčad za obranu titule.

- Sve momčadi su jako kompetitivne, ali tako je uvijek u nogometu kada vodiš veliki klub jer te drugi uvijek žele pobijediti. Idemo s visokom motivacijom, maksimalnim fokusom i sve će biti usmjereno da nadmašimo suparnika. Ako želimo ponovno biti prvaci moramo nadvladati sve poteškoće i za to spremamo momčad.

Radeljić i Lasickas i dalje imaju probleme s ozljedama.

- Napreduju, ali i dalje rade odvojeno od momčadi. Nadamo se da će se to promijeniti u idućim danima, ali za sada nisu u treningu s momčadi. Imamo problema s još nekim igračima, ali nakon još dva treninga odredit ćemo na koga računamo - zaključio je.