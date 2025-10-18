Trener Rijeke: Nezadovoljan sam. Opet smo bili bolji od protivnika te izgubili bodove...

StartFragment Nogometaši Slavena Belupa i Rijeke u susretu su 10. kola igrali 1-1 (0-1).Goste je u vodstvo doveo Daniel Adu-Adjei (45'+3') u samoj završnici prvog poluvremena, a poravnao je Andrija Filipović (74'). Slavenu je poništen gol u 11. minuti, a na utakmici je bilo 1447 gledatelja.

Trener Rijeke smatra kako je hrvatski prvak dominirao i stvarao šanse.

- Dobro smo ušli u utakmicu. Jedina velika pogreška bio je poništeni gol domaćih zbog zaleđa, kada smo imali sreće. Dominirali smo, kreirali šanse. Postigli smo jedan gol u prvom dijelu, a po prilikama mogli smo zabiti barem još dva. U drugi dio ušli smo fokusirano i opet imali šansi. Ali nismo zabili.

A kako to obično biva u nogometu, kada ne zabiješ, onda...

- Kada ne zabiješ još neki gol, uvijek si u opasnosti od izjednačenja. I to se nama dogodilo. Slaven je zabio iz prekida - iskren je bio Sanchez, pa nastavio...

- Nisam zadovoljan rezultatom. Došli smo po tri boda i igrali smo za tri boda. Opet nam se dogodilo da imamo bolje šanse od suparnika, a ne osvojimo bodove. Posljednja trećina terena je najvažnija. Nema pobjeda bez golova.

Gdje leži problem hrvatskog prvaka?

- Stvaramo dosta šansi, ali nedostajao nam je završni dodir. Imali smo četiri čiste prigode. Nije bilo lako na ovom travnjaku. Mislim da napredujemo, ali morat ćemo biti ubojitiji u posljednjoj trećini terena - zaključio je.

